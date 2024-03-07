Каймановы острова начинают дополнительные консультации по регулированию индустрии виртуальных активов

Правительство Каймановых островов начало консультации по внесению изменений в Закон о поставщиках услуг виртуальных активов от 2020 года в рамках подготовки к введению режима лицензирования в полную силу.

Положения Закона, требующие от поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) регистрироваться в Валютном управлении Каймановых островов (CIMA), частично вступили в силу в конце 2020 года. В 2022 году были проведены дополнительные консультации по правилам и рекомендациям, регулирующим работу Закона, в ходе которых были определены обязательства для кастодианов и торговых платформ в таких областях, как управление, ведение бизнеса, пруденциальные требования и управление рисками, а также информационные технологии и кибербезопасность. На тот момент не существовало гармонизированных международных стандартов пруденциального регулирования и надзора за VASP. Подход к виртуальным активам и связанной с ними деятельности существенно различался в разных юрисдикциях. С тех пор ФАТФ проделала значительную работу по стандартизации определений.

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Основная цель предлагаемых изменений - подготовить Закон к началу действия режима лицензирования операторов платформ для торговли виртуальными активами и кастодианов виртуальных активов. Также планируется принять дополнительные меры, затрагивающие операторов платформ и кастодианов, и упростить структуру сборов. На сайте консультаций участники могут обсуждать предлагаемые изменения в дискуссионной зоне, подавать вопросы и даже предлагать прямые изменения в законодательстве. Однако любые предложения или комментарии, затрагивающие существующие требования по борьбе с отмыванием денег, бенефициарной собственностью или соблюдению налогового законодательства, категорически исключены.

Также предлагается внести изменения в структуру сборов. Изначально предполагалось, что для разных типов поставщиков услуг будут устанавливаться разные размеры сборов, но теперь эта процедура будет упрощена за счет отмены требования об оценке сборов.

Определение оператора платформы для торговли виртуальными активами, пересматривается, чтобы уточнить, на кого распространяется действие законодательства. Это особенно актуально для инновационных торговых платформ, которые могут не управляться четко идентифицируемой группой. Также добавляется определение конвертируемых виртуальных активов.

Законопроект предлагает ввести требование о наличии минимум 2х директоров для VASP, а также дополнительное положение о том, что одобрение нового директора или старшего должностного лица может быть отменено регулирующим органом при определенных обстоятельствах