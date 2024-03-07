Врачебная тайна

Мать умершего ребенка обратилась в клинику с целью получения выписки из амбулаторной карты пациента. Данную информацию необходимо было предоставить страховщику с целью получения выплаты, поскольку, являясь единственным наследником первой очереди, ей перешли долги по кредитам в нескольких банках.

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В предоставлении выписки ей было отказано. Клинка указала на отсутствие в документах пациента информации о добровольном согласии передачи сведений, которые составляли врачебную тайну.

Мать обратилась в суд иском.