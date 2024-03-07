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Российское право
Карина Каримова
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Врачебная тайна

Примеры из судебной практики

Карина Каримова
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Мать умершего ребенка обратилась в клинику с целью получения выписки из амбулаторной карты пациента. Данную информацию необходимо было предоставить страховщику с целью получения выплаты, поскольку, являясь единственным наследником первой очереди, ей перешли долги по кредитам в нескольких банках.

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В предоставлении выписки ей было отказано. Клинка указала на отсутствие в документах пациента информации о добровольном согласии передачи сведений, которые составляли врачебную тайну.

Мать обратилась в суд иском.

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанции единогласно пришли к выводу об обязанности Ответчика предоставить выписку, указав на право близкого родственника получить необходимую информацию из медицинской карты умершего, даже если он не указан в согласии на разглашение врачебной тайны. Такой отказ возможен, если лицо прямо указало на запрет на предоставление такой информации конкретному лицу.

#суд#судебная практика
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Карина Каримова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Карина Каримова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#суд#судебная практика