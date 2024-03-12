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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Федеральное налоговое управление ОАЭ представило Руководство по налогообложению партнерств

4 марта Федеральное налоговое управление ОАЭ (FTA) опубликовало Руководство по корпоративному налогу в отношении налогообложения партнерств - CTGPTN1.

Ольга Кутяева
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Руководство предназначено для предоставления общих рекомендаций по налогообложению партнерств.

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Основное содержание документа:

  • общее понимание того, как законодательство о корпоративном налогообложении относится к партнерствам,
  • информация о том, как Закон о корпоративном налогообложении применяется к партнерству и его партнерам, включая специальные положения, применяемые к партнерствам, и налоговый режим обычно происходящих событий, а также
  • информация о регистрации, требованиях к подаче документов, соблюдении требований и других налоговых обязательствах, связанных с партнерствами и партнерами.

С Руководством рекомендовано ознакомиться лицам, ведущим Бизнес в ОАЭ, совместно с другими лицами в рамках партнерского соглашения, траста или любого другого подобного объединения лиц.

По материалам Orbitax

#налог на прибыль (Corporation Tax)#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налог на прибыль (Corporation Tax)#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)