Федеральное налоговое управление ОАЭ представило Руководство по налогообложению партнерств

4 марта Федеральное налоговое управление ОАЭ (FTA) опубликовало Руководство по корпоративному налогу в отношении налогообложения партнерств - CTGPTN1.

Руководство предназначено для предоставления общих рекомендаций по налогообложению партнерств.

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Основное содержание документа:

общее понимание того, как законодательство о корпоративном налогообложении относится к партнерствам,

информация о том, как Закон о корпоративном налогообложении применяется к партнерству и его партнерам, включая специальные положения, применяемые к партнерствам, и налоговый режим обычно происходящих событий, а также

информация о регистрации, требованиях к подаче документов, соблюдении требований и других налоговых обязательствах, связанных с партнерствами и партнерами.

С Руководством рекомендовано ознакомиться лицам, ведущим Бизнес в ОАЭ, совместно с другими лицами в рамках партнерского соглашения, траста или любого другого подобного объединения лиц.