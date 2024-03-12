Федеральное налоговое управление ОАЭ представило Руководство по налогообложению партнерств

4 марта Федеральное налоговое управление ОАЭ (FTA) опубликовало Руководство по корпоративному налогу в отношении налогообложения партнерств - CTGPTN1.
Руководство предназначено для предоставления общих рекомендаций по налогообложению партнерств.
Основное содержание документа:
С Руководством рекомендовано ознакомиться лицам, ведущим Бизнес в ОАЭ, совместно с другими лицами в рамках партнерского соглашения, траста или любого другого подобного объединения лиц.
По материалам Orbitax
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь