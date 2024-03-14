Федеральный окружной суд США признал Закон о корпоративной прозрачности неконституционным

Федеральный окружной суд США обязал Минфин США прекратить применение положений Закона о корпоративной прозрачности (Corporate Transparency Act, CTA), касающихся отчетности о бенефициарах, в отношении тысяч малых предприятий по всей территории США.

Закон, который был принят в 2020 году, но вступил в силу только в январе 2024 года, требует от миллионов компаний, работающих в стране, сообщать в казначейство о своих бенефициарах. Однако он встретил сопротивление со стороны малого бизнеса из-за административного бремени, которое он налагает.

В ноябре 2022 года Национальная ассоциация малого бизнеса (NSBA) и один из ее членов подали иск в окружной суд Северной Алабамы, оспаривая конституционность правила предоставления информации о бенефициарах, предусмотренного Законом. Они утверждали, что это правило нарушает защиту частной жизни, требуя от законопослушных американцев предоставлять сугубо личную информацию правительственному агентству для хранения в базе данных в целях уголовного правоприменения. Кроме того, они утверждали, что это обязательство неоправданно обременительно для малых компаний и нарушает полномочия штатов по управлению бизнесом. NSBA потребовала немедленного судебного запрета против Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которое обеспечивает соблюдение правил отчетности.

1 марта 2024 года суд вынес окончательное декларативное решение, запрещающее FinCEN применять закон против NSBA или ее членов. Суд постановил, что Конгресс США превысил свои конституционные полномочия при его принятии, поскольку закон не имеет достаточной связи с какими-либо перечисленными полномочиями Конгресса, чтобы быть необходимым и надлежащим средством достижения его политических целей (National Small Business United v Yellen, No. 5:22-cv-01448).

Это решение «скорее всего, вызовет большое замешательство на рынке, поскольку компании активно собирали информацию для предполагаемой подачи документов или уже подали их с начала года», - считает юридическая фирма Dickinson Wright.

FinCEN выпустило заявление, в котором обязалось выполнить судебный запрет и согласилось с тем, что соответствующие стороны пока не обязаны соблюдать его правила о бенефициарах.

Однако неясно, насколько далеко простирается это исключение. Решение суда номинально распространяется только на самих истцов, и никакого национального запрета не существует. Юридическая фирма K&L Gates отмечает, что для других пострадавших организаций ответ не столь однозначен. Компании, созданные до 2024 года, не обязаны предоставлять информацию в FinCEN до конца 2024 года, поэтому они могут предпочесть «подождать некоторое время, чтобы дать судам возможность разобраться с конституционностью [Закона]». Согласно Закону, компании, созданные в 2024 году, должны сообщать о своих бенефициарах в течение 90 дней с момента создания и должны продолжать соблюдать Закон до тех пор, пока не будет принято окончательное решение. Holland & Knight разделяет это мнение: «Непартнерам рекомендуется продолжать своевременно, правильно и в полном объеме предоставлять требуемую информацию», - говорится в сообщении.

Правительство США, скорее всего, обжалует это решение и решения по нескольким аналогичным делам, поданным в суды других штатов.

Решение окружного суда может повлиять на штаты, которые в настоящее время рассматривают возможность принятия «мини-CTA», считают в Holland & Knight. Калифорния, Мэриленд и Массачусетс уже предложили подобные законопроекты, и другие штаты могут последовать их примеру.

Юридическая фирма Berger Singerman считает, что CTA по-прежнему применим и имеет исковую силу в отношении корпораций и других юридических лиц, подлежащих отчетности по CTA, за исключением NSBA и ее членов. Поэтому такие корпорации и другие юридические лица должны продолжать соблюдать окончательный режим отчетности FinCEN о бенефициарной собственности», - предупреждает она. Большинство американских юридических фирм, похоже, согласны с этой позицией.