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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Венгрия вносит изменения в налог на страховые премии для мелких страховщиков

Венгрия опубликовала постановление правительства 52/2024 в Официальном вестнике 4 марта 2024 года.

Ксения Шилкина
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Постановление включает поправки, касающиеся налога на страховые премии (IPT), который включает ставки 15% для комплексного страхования автомобилей и 10% для страхования имущества и страхования от несчастных случаев. Для более мелких страховщиков применяются прогрессивные ставки на основе стандартной ставки НДПИ с учетом налогооблагаемой выручки за ежемесячный отчетный период, в которую Указом были внесены следующие изменения:

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  • 25% стандартного IPT для налогооблагаемого дохода до 250 миллионов форинтов (увеличено со 100 миллионов форинтов);
  • 50% стандартного IPT для налогооблагаемого дохода в размере от 250 до 1,75 миллиарда форинтов (увеличено со 100 миллионов до 700 миллионов форинтов); и
  • 100% стандартного IPT для налогооблагаемых доходов, превышающих 1,75 миллиарда форинтов (увеличено с 700 миллионов форинтов).

В дополнение к вышесказанному порог для применения прогрессивных ставок увеличен с налогооблагаемого дохода в 8 миллиардов форинтов в предыдущем календарном году до налогооблагаемого дохода в 20 миллиардов форинтов.

Поправки вступают в силу 1 апреля 2024 года.

По материалам orbitax.com

#Венгрия#страховые взносы
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Венгрия#страховые взносы