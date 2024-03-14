Венгрия вносит изменения в налог на страховые премии для мелких страховщиков

Венгрия опубликовала постановление правительства 52/2024 в Официальном вестнике 4 марта 2024 года.
Постановление включает поправки, касающиеся налога на страховые премии (IPT), который включает ставки 15% для комплексного страхования автомобилей и 10% для страхования имущества и страхования от несчастных случаев. Для более мелких страховщиков применяются прогрессивные ставки на основе стандартной ставки НДПИ с учетом налогооблагаемой выручки за ежемесячный отчетный период, в которую Указом были внесены следующие изменения:
В дополнение к вышесказанному порог для применения прогрессивных ставок увеличен с налогооблагаемого дохода в 8 миллиардов форинтов в предыдущем календарном году до налогооблагаемого дохода в 20 миллиардов форинтов.
Поправки вступают в силу 1 апреля 2024 года.
По материалам orbitax.com
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь