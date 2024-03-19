Дубай добавляет оговорку «брандмауэр» в законы о трастах и фондах

Дубайский международный финансовый центр (Dubai International Financial Centre, DIFC) добавил оговорку «брандмауэр» в Закон о фондах и Закон о трастах для защиты активов от иностранных претензий.

Поправки к Закону № 3 и № 4 от 2018 года официально утверждают верховенство законов DIFC, запрещая приведение в исполнение иностранного судебного решения, если оно им противоречит. Это положение о «брандмауэре» или ограждение активов гарантирует, что иностранные суды или стороны, не желающие подчиняться юрисдикции судов DIFC, не смогут обойти законодательство DIFC о трастах и фондах. Они требуют от фонда или сотрудника траста прекратить действия в отношении фонда или траста, если против них было вынесено иностранное судебное решение, тем самым предотвращая осуществление ими полномочий по управлению активами на основании иностранного судебного решения.

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По мнению ближневосточного консультанта по работе с частными клиентами M-HQ, законы о трастах и фондах DIFC в настоящее время содержат самые сильные положения о «брандмауэре» среди финансовых центров первого уровня. Эти положения «позволяют учредителям и основателям оставлять за собой полномочия, не подвергая траст DIFC или фонд DIFC сомнению как фиктивный», - отмечает консультант.

Кроме того, изменения в Законе о фондах расширяют роль зарегистрированных агентов, позволяя им заключать соглашение с Регистратором компаний о выполнении определенных обязанностей, связанных с соблюдением законодательства, от имени фонда, как это уже разрешено для поставщиков корпоративных услуг в рамках режимов предписанных компаний и семейных офисов DIFC.

Существуют также дополнительные гарантии в отношении предварительной передачи имущества учредителем или основателем, передающим имущество в траст или фонд. Кредитор траста или фонда теперь должен доказать, что учредитель или основатель организации намеревался обмануть кредитора при передаче имущества в траст или фонд и что передача привела к неплатежеспособности учредителя или основателя. Без таких доказательств траст или фонд будет обязан удовлетворить требование кредитора только в пределах доли, ранее принадлежавшей учредителю или основателю.

Еще одним новым средством защиты является введение 3-х летнего срока давности, ограничивающего возбуждение дела в связи с передачей имущества в фонд.

В Закон о фондах также были включены дополнительные положения, разрешающие преобразование фонда DIFC в компанию. До внесения этих поправок можно было преобразовать компанию DIFC в фонд DIFC, но нельзя было обратить этот процесс вспять.