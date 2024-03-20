Социальный вычет vs благотворительность

Конечно, тема налогового вычета за лечение или за обучение является актуальной и интересной для российского налогоплательщика. Однако существует ещё одна дополнительная возможность вернуть налог на доходы физических лиц, и это- социальный вычет по НДФЛ на благотворительность.

Налогоплательщик имеет возможность получить вычет в сумме средств, перечисленных в виде пожертвований:

· благотворительным организациям;

· социально ориентированным некоммерческим организациям;

· некоммерческим организациям, занимающимся культурной, спортивной, медицинской, экологической и защитой животных деятельностью и др.

Сумма вычета не должна быть больше 25% налогооблагаемого дохода налогоплательщика за год. Важно уточнить, что не учитываются некоторые виды доходов, такие как прибыль КИК, дивиденды, доходы от операций с ценными бумагами. В некоторых случаях региональные органы могут увеличить этот порог до 30 %. Таким образом, вычет на благотворительность не входит в лимит других социальных вычетов.

Для получения вычета необходимо подать налоговую декларацию за тот период, в котором налогоплательщик совершил пожертвования и получил налогооблагаемый доход. К сожалению, пока нет упрощенного порядка для данного типа вычета.

Вместе с декларацией предоставляются:

1. Платежные документы: чеки, выписки из банка или справки от организаций/фондов о получении средств;

2. Договор на пожертвование (при наличии);

3. Копии лицензии/устава организации.

Если в качестве пожертвования было передано имущество, то для подтверждения суммы вычета необходимо предоставить документы, подтверждающие расходы на приобретение переданного имущества.