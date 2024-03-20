Социальный вычет vs благотворительность

Конечно, тема налогового вычета за лечение или за обучение является актуальной и интересной для российского налогоплательщика. Однако существует ещё одна дополнительная возможность вернуть налог на доходы физических лиц, и это- социальный вычет по НДФЛ на благотворительность.
Налогоплательщик имеет возможность получить вычет в сумме средств, перечисленных в виде пожертвований:
· благотворительным организациям;
· социально ориентированным некоммерческим организациям;
· некоммерческим организациям, занимающимся культурной, спортивной, медицинской, экологической и защитой животных деятельностью и др.
Сумма вычета не должна быть больше 25% налогооблагаемого дохода налогоплательщика за год. Важно уточнить, что не учитываются некоторые виды доходов, такие как прибыль КИК, дивиденды, доходы от операций с ценными бумагами. В некоторых случаях региональные органы могут увеличить этот порог до 30 %. Таким образом, вычет на благотворительность не входит в лимит других социальных вычетов.
Для получения вычета необходимо подать налоговую декларацию за тот период, в котором налогоплательщик совершил пожертвования и получил налогооблагаемый доход. К сожалению, пока нет упрощенного порядка для данного типа вычета.
Вместе с декларацией предоставляются:
1. Платежные документы: чеки, выписки из банка или справки от организаций/фондов о получении средств;
2. Договор на пожертвование (при наличии);
3. Копии лицензии/устава организации.
Если в качестве пожертвования было передано имущество, то для подтверждения суммы вычета необходимо предоставить документы, подтверждающие расходы на приобретение переданного имущества.
По материалам: Телеграм канала Госуслуги
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