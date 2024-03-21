Франция вводит налоговые льготы на инвестиции в зеленую промышленность

Франция опубликовала в Официальном вестнике Указ № 2024-212 от 11 марта 2024 года, который вводит новую налоговую льготу для инвестиций в «зеленую промышленность», что способствует развитию стратегической отрасли для перехода к низкоуглеродной экономике.

Кредит доступен в отношении производства батарей, солнечных панелей, ветряных турбин и тепловых насосов и ограничен инвестиционными планами, утвержденными не позднее 31 декабря 2025 года. Общий налоговый кредит предоставляется по ставке 20%, с более высокими кредитными ставками в 25% и 40%, предусмотренными для инвестиций в определенные региональные зоны помощи, плюс дополнительные 10% для отвечающих критериям средних предприятий и дополнительные 20% для отвечающих критериям малых предприятий.

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Согласно Указу, инвестиционный налоговый кредит на инвестиции в зеленую отрасль вступает в силу с 14 марта 2024 года.