Беларусь разъясняет порядок приостановления действия налоговых соглашений и повышения ставки налога на дивиденды для недружественных стран

МНС Беларуси выпустило Комментарий по применению Постановления Совета Министров № 164 от 7 марта 2024 года.

Как сообщалось ранее, вводится повышенная налоговая ставка в размере 25% на дивиденды и аналогичные доходы иностранных компаний, не осуществляющих деятельность через постоянное представительство в Беларуси, если они расположены в «недружественной» стране, которая применяется с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2026 года.

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Также приостановлено действие положений о дивидендах, процентах и приросте капитала в налоговых соглашениях с 27 странами, которое применяется с 1 июня 2024 года по 31 декабря 2026 года.

Комментарий разъясняет ставки налога, которые должны применяться налоговыми агентами в Беларуси при осуществлении выплат иностранным компаниям в соответствующих странах с учетом различных дат вступления в силу двух мер.

В отношении дивидендов и аналогичных доходов Комментарий предусматривает следующее:

с 1 апреля по 31 мая 2024 года: в отношении дивидендов, выплачиваемых иностранной компании в стране, действие налогового соглашения с которой приостановлено, может применяться налоговая ставка на доходы от дивидендов, предусмотренная соответствующим налоговым соглашением, действие которого приостановлено, при условии предоставления документов, подтверждающих постоянное местонахождение иностранной компании в стране, с которой заключено соглашение, в противном случае применяется повышенная ставка в размере 25%;

с 1 июня 2024 года по 31 декабря 2026 года: в отношении дивидендов, выплаченных иностранной компании в стране, действие налогового соглашения с которой приостановлено, применяется повышенная ставка 25%;

с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2026 года: в отношении дивидендов, выплаченных иностранной компании в недружественной стране, с которой не заключено налоговое соглашение, или выплаченных компании в США, применяется повышенная ставка 25%.

Повышенная ставка применяется для США с 1 апреля 2024 года, поскольку налоговое соглашение между Беларусью и США не распространяется на дивиденды.

В Комментарии также разъясняется, что помимо дивидендов пониженные ставки налога на прибыль (освобождение), предусмотренные статьями приостановленных налоговых соглашений, не применяются с 1 июня 2024 года по 31 декабря 2026 года в отношении процентных доходов и доходов от отчуждения имущества из источников в Беларуси. К ним относятся доходы от отчуждения долей в капитале белорусских организаций. С 1 июня 2024 года налоговые агенты должны применять в отношении таких доходов ставки внутреннего налога.

Наконец, Комментарий разъясняет, что действие положений об избежании двойного налогообложения, предусмотренных соответствующими налоговыми соглашениями, не было приостановлено. Таким образом, Беларусь будет продолжать предоставлять зачет или освобождение в отношении налогов, уплаченных (удержанных) за рубежом, в зависимости от положений применимого соглашения.