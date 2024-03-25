Совет ЕС утвердил Директиву о комплексной проверке корпоративной устойчивости

Совет Европейского Союза (ЕС) утвердил пересмотренную версию Директивы о комплексной проверке корпоративной устойчивости (CS3D), которая интегрирует комплексную проверку на основе рисков в корпоративные операции.

15 марта 2024 года Совет ЕС достиг консенсуса по CS3D, несмотря на несколько неудач. CS3D налагает на компании обязательства по устранению негативных последствий, вызванных коммерческой деятельностью, как с точки зрения окружающей среды, так и с точки зрения прав человека. Этот прогресс представляет собой ключевую законодательную веху в климатических амбициях и стратегии Европы.

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Важно отметить, что это соглашение стало предметом обширных политических обсуждений, в результате которых был принят компромиссный текст, который ограничивает первоначально предложенную законодательную сферу и продлевает сроки принятия. Законодательный процесс продолжится в марте и апреле, а официальное принятие ожидается в первой половине 2024 года после голосования в Европейском парламенте 22-25 апреля.

CS3D требует от компаний проведения тщательной комплексной проверки, включающей выявление, оценку, предотвращение и смягчение негативного воздействия на людей и окружающую среду. Чтобы смягчить негативное воздействие на права человека и окружающую среду, необходимо решить широкий спектр проблем, включая детский труд, принудительный труд, выбросы парниковых газов и вырубку лесов. Важно отметить, что компании обязаны изучать и документировать результаты, выходящие за рамки их непосредственной деятельности, охватывая как восходящие, так и перерабатывающие цепочки поставок.