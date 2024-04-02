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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Гонконг запускает новую версию сервиса электронной подачи деклараций по налогу на прибыль

Департамент внутренних доходов Гонконга (Inland Revenue Department, IRD) выпустил уведомление об электронной подаче деклараций по налогу на прибыль. Департамент также обновил свою страницу «Tax Representatives' Corner» для деклараций по налогу на прибыль за 2023/24 годы.

Ольга Кутяева
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1 апреля Департамент запустил новые версии и расширенные возможности сервисов электронной подачи налоговых деклараций, IRD Taxonomy Package и IRD iXBRL Data Preparation Tools ("Инструменты"), с помощью которых все компании могут подавать свои соответствующие налоговые декларации за отчетные годы 2022/23 и 2023/24 вместе с подтверждающими документами через eTAX на добровольной основе.

Также было выпущено первое издание Taxonomy Package и Traditional Chinese Tool. Налогоплательщикам предлагается принять участие в добровольной электронной подаче деклараций по налогу на прибыль. Более подробную информацию можно найти на страницах Департамента внутренних доходов.

По материалам Orbitax

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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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