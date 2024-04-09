Турция объявила о начале периода подачи деклараций по корпоративному налогу

Налоговое управление Турции объявило о начале периода подачи деклараций по корпоративному налогу за 2023 календарный год.
Корпоративные налоговые декларации за 2023 год могут быть поданы корпоративными налогоплательщиками в электронном виде через Цифровую налоговую службу с 1 по 30 апреля 2024 года.
Окончательные платежи по корпоративному налогу могут быть произведены в течение того же периода с помощью определенных методов, в том числе через Цифровую налоговую инспекцию, через мобильное приложение Управления доходов, через банки и т. д.
С этой целью Управление доходов также опубликовало Руководство по корпоративным налоговым декларациям (на турецком языке).
По материалам Orbitax
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