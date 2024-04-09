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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Турция объявила о начале периода подачи деклараций по корпоративному налогу

Налоговое управление Турции объявило о начале периода подачи деклараций по корпоративному налогу за 2023 календарный год.

Ольга Кутяева
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Корпоративные налоговые декларации за 2023 год могут быть поданы корпоративными налогоплательщиками в электронном виде через Цифровую налоговую службу с 1 по 30 апреля 2024 года.

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Окончательные платежи по корпоративному налогу могут быть произведены в течение того же периода с помощью определенных методов, в том числе через Цифровую налоговую инспекцию, через мобильное приложение Управления доходов, через банки и т. д.

С этой целью Управление доходов также опубликовало Руководство по корпоративным налоговым декларациям (на турецком языке).

По материалам Orbitax

#декларация#налог на прибыль (Corporation Tax)#Турция
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#декларация#налог на прибыль (Corporation Tax)#Турция