Турция объявила о начале периода подачи деклараций по корпоративному налогу

Налоговое управление Турции объявило о начале периода подачи деклараций по корпоративному налогу за 2023 календарный год.

Корпоративные налоговые декларации за 2023 год могут быть поданы корпоративными налогоплательщиками в электронном виде через Цифровую налоговую службу с 1 по 30 апреля 2024 года.

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Окончательные платежи по корпоративному налогу могут быть произведены в течение того же периода с помощью определенных методов, в том числе через Цифровую налоговую инспекцию, через мобильное приложение Управления доходов, через банки и т. д.

С этой целью Управление доходов также опубликовало Руководство по корпоративным налоговым декларациям (на турецком языке).