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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Кайманы устанавливают более строгие правила отчетности для владельцев лицензий на управление компаниями

Новые правила отчетности для владельцев лицензий на управление компаниями вступили в силу в начале апреля и теперь применяются как к уже существующим лицензиатам, так и к тем, кто получил лицензию после публикации правил - в августе 2023 года.

Ольга Кутяева
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Руководство Валютного управления Каймановых островов (CIMA) устанавливает минимальные требования к ведению учета, хотя и не предписывает конкретные процедуры. Записи должны быть разборчивыми, легкодоступными и вестись с использованием соответствующей системы, которая предусматривает категоризацию, сроки хранения и утилизацию записей. Система и процедуры должны также соответствовать Закону о защите данных. Ежегодно следует пересматривать порядок ведения документации и при необходимости вносить в него изменения, особенно если речь идет о третьих сторонах.

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Записи должны храниться в оригинальном формате в течение минимум 5 лет после даты совершения операции и дольше, если они касаются фидуциарных отношений с клиентами. Необходимо разработать надлежащие процедуры для обеспечения доступности, ведения, безопасности, конфиденциальности и сохранности записей. В правилах приведены примеры основных записей, которые должен вести лицензиат, включая финансовые, корпоративные, клиентские документы и документы, касающиеся должной осмотрительности.

Бумажные или электронные документы, учетные записи должны демонстрировать операции и обязательства регулируемой организации, чтобы CIMA могло контролировать их соблюдение. Электронные документы должны быть хорошего качества, легко доступны, защищены от потери и легко воспроизводимы в бумажном виде. CIMA предостерегает от преждевременного уничтожения бумажных документов при переводе их в электронный формат.

Документы могут храниться за пределами Каймановых островов при условии, что CIMA будет иметь к ним доступ в любое разумное время и «в разумно короткие сроки». Они должны вестись на английском языке или профессионально переведены на английский язык, и CIMA должно быть проинформировано о том, как можно получить доступ к записям, если лицензиат прекращает свою деятельность.

По материалам STEP

#Каймановы острова#отчетность
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Каймановы острова#отчетность