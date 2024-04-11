Шотландия проводит реформы подоходного налога

Правительство Шотландии выпустило релиз о реформах подоходного налога, вступающих в силу с 6 апреля.

Будет введен новый диапазон «повышенной ставки» - 45% на доходы свыше 75 000 GBP, а также увеличение на 1% максимальной ставки до 48%:

Все услуги по этой теме:

12 571*- 14 876 GBP - 19%;

14 877 - 26 561 GBP - 20%;

26 562 - 43 662 GBP - 21%;

43 663 – 75 000 GBP - 42%;

75 001 -125 140** GBP - 45%;

свыше 125 140 GBP - 48%.

* Предполагается, что люди получают стандартное персональное пособие в размере 12 500 GBP.

** Для тех, кто зарабатывает более 100 000 GBP, размер персонального пособия будет уменьшен на 1 GBP за каждые 2 GBP, заработанных сверх 100 000 GBP.