Шотландия проводит реформы подоходного налога

Правительство Шотландии выпустило релиз о реформах подоходного налога, вступающих в силу с 6 апреля.
Будет введен новый диапазон «повышенной ставки» - 45% на доходы свыше 75 000 GBP, а также увеличение на 1% максимальной ставки до 48%:
* Предполагается, что люди получают стандартное персональное пособие в размере 12 500 GBP.
** Для тех, кто зарабатывает более 100 000 GBP, размер персонального пособия будет уменьшен на 1 GBP за каждые 2 GBP, заработанных сверх 100 000 GBP.
По материалам Orbitax
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь