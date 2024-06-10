Официально принята Директива ЕС по борьбе с отмыванием

Совет министров ЕС принял новый Регламент и Директиву ЕС по борьбе с отмыванием денег (AML). С середины 2027 года они заменят большинство положений режимов AML в государствах-членах ЕС.

С 2028 года частные предприятия будут находиться под надзором нового Европейского надзорного органа (European Supervisory Authority, ESA) во Франкфурте. Новые документы вступают в силу непосредственно в государствах-членах без необходимости переноса в законодательство и впервые исчерпывающе гармонизируют правила AML на всей территории ЕС. Директива касается организации компетентных органов по AML в каждой стране, устанавливая общие правила сотрудничества подразделений финансовой разведки и надзорных органов в области обмена информацией и принятия мер в отношении подозрительной или необычной финансовой деятельности в государствах-членах ЕС.

ESA будет обладать прямыми и косвенными надзорными полномочиями в отношении обязанных субъектов финансового сектора, подверженных высокому риску, с полномочиями налагать финансовые санкции на регулируемые субъекты в случаях серьезных, систематических или повторяющихся нарушений непосредственно применимых требований. Он также будет играть вспомогательную роль в отношении нефинансовых секторов.

Новое законодательство распространяет правила AML на большую часть криптовалютного сектора, а также на торговцев предметами роскоши, футбольные клубы и агентов. С 2029 года профессиональные футбольные клубы высшего уровня, участвующие в дорогостоящих финансовых операциях с инвесторами или спонсорами, включая рекламу и трансфер игроков, также должны будут проверять личности своих клиентов, отслеживать транзакции и сообщать о любых подозрительных операциях своим правительствам.

Кроме того, ужесточаются требования к должной осмотрительности, ограничивается сумма наличных платежей до 10 000 EUR и регулируется сбор и раскрытие информации о бенефициарах. Лица, имеющие законный интерес, включая журналистов, организации гражданского общества, компетентные органы и надзорные органы, получат «немедленный, неограниченный, прямой и свободный» доступ к информации о бенефициарной собственности, хранящейся в национальных реестрах и объединенной на уровне ЕС, заявил Европейский Парламент. Помимо текущей информации, реестры будут содержать данные как минимум за 5 лет.

Директива также предписывает государствам-членам ЕС создать централизованные реестры банковских счетов, в которых будет указано, кто и где владеет тем или иным банковским счетом. Они должны предоставлять эту информацию финансовой разведке через единую точку доступа. При принятии Директивы Совет ЕС согласовал отдельное положение, гарантирующее, что национальные правоохранительные органы также будут иметь доступ к этим реестрам через единую точку доступа. Предусмотрены дополнительные положения о бдительности в отношении состоятельных лиц с активами свыше 50 000 000 EUR без учета их основного места жительства, а также меры по предотвращению обхода финансовых санкций.

Положение об AML будет применяться через 3 года после вступления в силу. У государств-членов ЕС будет 2 года на внедрение некоторых частей директивы по AML и 3 года на внедрение других. Национальные правительства по-прежнему будут иметь ограниченные полномочия по принятию своих собственных, более строгих правил AML.