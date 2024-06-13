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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Приближается срок подачи отчетности по транзакциям, осуществляемым кипрскими компаниями с российским участием

Напоминаем нашим клиентам, что очередной срок подачи отчетности по любым транзакциям (переводам) средств, превышающим 100 000 EUR, за пределы ЕС, осуществляемым европейскими (и в частности кипрскими) компаниями с российским участием (до 40%) – до 15 июля 2024 года.

Ольга Кутяева
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В связи с необходимостью усиленного надзора за финансовыми операциями с участием организаций, связанных с Россией, был введен в действие новый Регламент Совета ЕС, статья 5r, который налагает обязательства по предоставлению отчетности на юридические лица в ЕС, чьи структуры собственности связаны с Россией.

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Согласно статье 5r Регламента, компании, отвечающие определенным критериям собственности, должны сообщать о любых транзакциях средств за пределы ЕС, превышающих 100 000 EUR, в течение двух недель после окончания каждого квартала. Эти критерии включают прямое или косвенное владение (до 40%) юридическими лицами, созданными в России, российскими гражданами или физическими лицами, проживающими в России. Данная мера также распространяется на российских граждан с двойным гражданством (включая граждан ЕС). Для кредитных и финансовых организаций, инициирующих такие транзакции, действует обязательство по полугодовой отчетности.

Сфера действия обязательства по предоставлению отчетности, изложенного в статье 5r, выходит за рамки традиционных транзакций средств в рамках банковской системы. Разъяснения, представленные в "Часто задаваемых вопросах по отчетности об исходящих переводах в соответствии со статьей 5r Регламента Совета 833/2014", подтверждают, что обязательство по отчетности распространяется на все виды средств, указанных в определении Регламента. Это включает в себя особые операции, описанные в статье 1(zd), которые могут не включать традиционные банковские каналы.

Компании, подпадающие под действие статьи 5r, должны обеспечить соблюдение требований к отчетности, чтобы избежать потенциальных штрафов или правовых последствий. Соблюдение требований подразумевает своевременное и точное представление отчетности о квалифицированных транзакциях средств в компетентный орган государства-члена, в котором они учреждены. Несоблюдение требований может привести к проверке со стороны регулирующих органов и санкциям.

Первый раз отчетность по соответствующим транзакциях средств компаниями с российским участием представлялась до 1 мая 2024 года (за период с 1 января по 31 марта 2024 года).

В соответствии с Регламентом, компании должны представлять отчетность в течение двух недель после окончания каждого квартала, начиная с первого квартала 2024 года:

  • за второй квартал 2024 года - до 15 июля 2024 года;
  • за третий квартал 2024 года - до 15 октября 2024 года;
  • за четвертый квартал 2024 года - до 15 января 2025 года;
  • за первый квартал 2025 года - до 15 апреля 2025 года.
#Кипр#отчетность
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Кипр#отчетность