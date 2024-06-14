Работа несовершеннолетних в свободное от учебы время

Письмо Минтруда РФ
Минтруд РФ принял рекомендации по привлечению к труду лиц, не достигших возраста 18-ти лет. Рекомендации будут подлежать ежегодному обновлению, при этом не являются основанием проведения контроля и надзора.
Рекомендации включают в себя правовые основания заключения трудового договора с несовершеннолетним, продолжительность рабочего времени, правила подбора работы, которые включают в себя анализ и учет:
- личных интересов (например, продолжение семейной профессии, знакомство с профессией, исходя из профориентационного теста);
- профиль образования;
- состояние здоровья и возраст;
- актуальность профессии;
- таланты, навыки и умения;
- наличие лица, выступающего в качестве наставника.
Также работодателям напомнили положения ТК РФ, касающиеся защиты трудовых прав, оплаты труда несовершеннолетних.
И последнее, но немаловажное, письмо содержит перечень рекомендуемых профессий для лиц, не достигших возраста 18-ти лет, а также должностные инструкции.
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