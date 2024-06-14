Работа несовершеннолетних в свободное от учебы время

Письмо Минтруда РФ

Минтруд РФ принял рекомендации по привлечению к труду лиц, не достигших возраста 18-ти лет. Рекомендации будут подлежать ежегодному обновлению, при этом не являются основанием проведения контроля и надзора.

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Рекомендации включают в себя правовые основания заключения трудового договора с несовершеннолетним, продолжительность рабочего времени, правила подбора работы, которые включают в себя анализ и учет:

- личных интересов (например, продолжение семейной профессии, знакомство с профессией, исходя из профориентационного теста);

- профиль образования;

- состояние здоровья и возраст;

- актуальность профессии;

- таланты, навыки и умения;

- наличие лица, выступающего в качестве наставника.

Также работодателям напомнили положения ТК РФ, касающиеся защиты трудовых прав, оплаты труда несовершеннолетних.