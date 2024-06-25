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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Компании ОАЭ должны зарегистрироваться для уплаты корпоративного налога до 30 июня

Федеральное налоговое управление (FTA) призывает все компании - резиденты ОАЭ с лицензиями, выданными в марте или апреле, зарегистрироваться для уплаты корпоративного налога до 30 июня 2024 года, иначе им грозит штраф в размере 10 000 AED.

Ольга Кутяева
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Это напоминание действует независимо от того, в каком году была выдана лицензия.

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В своем заявлении в воскресенье FTA напомнила юрлицам, на которых распространяется новый корпоративный налог, что они должны подать заявления на регистрацию в соответствии с решением FTA № 3 от 2024 года о сроках регистрации корпоративного налога.

Компании, получившие лицензии в марте-апреле, должны завершить регистрацию до конца текущего месяца.

Решение FTA устанавливает четкие сроки по месяцам, когда различные категории налогооблагаемых лиц должны подать заявление на регистрацию по корпоративному налогу, который вступил в силу в июне прошлого года.

Для компаний-резидентов, зарегистрированных до 1 марта 2024 года, срок регистрации зависит от месяца, когда была первоначально выдана торговая лицензия, даже если срок ее действия истек. Те, у кого несколько лицензий, используют самую раннюю дату выдачи. У вновь зарегистрированных компаний есть 3 месяца с момента создания для регистрации.

Чтобы облегчить соблюдение требований, FTA выпустила публичное разъяснение с примерами, охватывающими различные сценарии регистрации. Регистрация корпоративных налогов открылась в марте через онлайн-платформу EmaraTax и занимает около 30 минут. Уполномоченные налоговые агенты и государственные центры обслуживания также оказывают помощь в регистрации.

По материалам Arabian Business

#налог на прибыль (Corporation Tax)#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налог на прибыль (Corporation Tax)#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)