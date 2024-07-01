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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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ФАТФ вновь обновляет «серый список»: исключены Турция и Ямайка, добавлены Монако и Венесуэла

28 июня завершилось шестое и пленарное заседание ФАТФ. ФАТФ сняла две страны с усиленного мониторинга после успешных выездных проверок и обновила свои заявления по юрисдикциям высокого риска и другим юрисдикциям, находящимся под наблюдением.

Ольга Кутяева
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Члены организации согласовали порядок оценки соответствия стран недавно пересмотренным стандартам ФАТФ по возвращению активов и соответствующему международному сотрудничеству, которые были приняты в октябре 2023 года. В дальнейшем каждая страна должна будет продемонстрировать, что, помимо прочих мер, она уделяет приоритетное внимание возвращению активов; компетентные органы выявляют и отслеживают преступное имущество; получают и исполняют постановления о конфискации, чтобы лишить преступников доходов от преступлений; и что она обеспечивает конструктивное и своевременное международное сотрудничество.

На своем пленарном заседании ФАТФ добавила Монако и Венесуэлу в список юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом. Когда ФАТФ помещает юрисдикцию под усиленный мониторинг, это означает, что страна обязалась реализовать План действий по быстрому устранению выявленных стратегических недостатков в согласованные сроки.

Также Пленум ФАТФ поздравил Ямайку и Турцию со значительным прогрессом в устранении стратегических недостатков в сфере AML, выявленных ранее в ходе взаимных оценок. Они выполнили свои Планы действий по устранению выявленных стратегических недостатков в согласованные сроки и больше не будут подвергаться усиленному мониторингу ФАТФ. Юрисдикции продолжат сотрудничество с ФАТФ и соответствующим региональным органом по типу ФАТФ.

На сегодня в «сером списке» ФАТФ 21 юрисдикция: Болгария, Буркина-Фасо, Венесуэла, Вьетнам, Гаити, Йемен, Камерун, Кения, Конго, Мали, Мозамбик, Монако, Намибия, Нигерия, Сенегал, Судан, Сирия, Танзания, Филипины, Хорватия, ЮАР.

Приостановление членства России пока остается в силе.

По материалам ФАТФ

#ФАТФ (FATF)#черный список
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#ФАТФ (FATF)#черный список