Правительство Литвы одобрило расторжение налогового соглашения с Россией

26 июня Правительство Литвы одобрило Постановление о прекращении действия налогового соглашения с Россией от 29 июня 1999 года.
Теперь закон о расторжении соглашения должен быть представлен на утверждение в парламент.
Решение о прекращении действия документа было принято после того, как Россия приостановила действие ряда положений соглашения в августе 2023 года.
Согласно условиям соглашения, уведомление о расторжении должно быть направлено не менее чем за 6 месяцев до окончания календарного года, чтобы расторжение вступило в силу с начала следующего календарного года.
По материалам Orbitax
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