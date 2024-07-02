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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Правительство Литвы одобрило расторжение налогового соглашения с Россией

26 июня Правительство Литвы одобрило Постановление о прекращении действия налогового соглашения с Россией от 29 июня 1999 года.

Ольга Кутяева
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Теперь закон о расторжении соглашения должен быть представлен на утверждение в парламент.

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Решение о прекращении действия документа было принято после того, как Россия приостановила действие ряда положений соглашения в августе 2023 года.

Согласно условиям соглашения, уведомление о расторжении должно быть направлено не менее чем за 6 месяцев до окончания календарного года, чтобы расторжение вступило в силу с начала следующего календарного года.

По материалам Orbitax

#Литва#налоговое соглашение#Россия#соглашение об избежании двойного налогообложения
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Литва#налоговое соглашение#Россия#соглашение об избежании двойного налогообложения