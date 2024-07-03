Мальта вводит публичную страновую отчетность

Мальта опубликовала поправки в Закон о компаниях (Companies (Amendment) Act, 2024). Среди прочего, закон предусматривает введение публичной страновой отчетности (CbC) в соответствии с Директивой (ЕС) 2021/2101, включая порог публичной отчетности по CbC в размере годового консолидированного дохода 750 млн EUR за каждый из 2-х последних финансовых лет подряд.

При необходимости отчет должен быть опубликован на сайте отчитывающейся компании в течение 12 месяцев после окончания финансового периода. Отчет должен быть бесплатным и общедоступным на языке, на котором составлена финансовая отчетность, и как минимум на одном из официальных языков Европейского Союза. Кроме того, отчет должен быть передан Регистратору для регистрации в течение 14 дней с момента публикации, которая будет доступна на сайте Регистратора.

Все услуги по этой теме:

В число отчитывающихся компаний могут входить конечные материнские компании групп, соответствующих пороговому значению, и отдельные (самостоятельные) компании, соответствующие пороговому значению. Однако требование о представлении отчетности не распространяется на конечные материнские компании или отдельные компании и их аффилированные предприятия, если такие компании / предприятия, включая их филиалы, учреждены, имеют постоянные места ведения бизнеса или постоянную деятельность на территории одного государства-члена или государства, входящего в Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ), и не имеют другой налоговой резидентности. Отчитывающиеся компании могут также включать филиалы или дочерние компании на Мальте, если конечная материнская компания группы не подчиняется законодательству государства-члена ЕС или государства-члена ЕЭЗ, если только конечная материнская компания не опубликовала CbC отчет на своем сайте в течение 12 месяцев после окончания финансового года, который является бесплатным и общедоступным по крайней мере на одном из официальных языков Европейского Союза.

Также Мальта решила разрешить временное исключение информации из отчета, если ее раскрытие нанесет серьезный ущерб коммерческому положению предприятий, к которым относится отчет. Любая такая ситуация должна быть четко указана в отчете вместе с должным образом обоснованным объяснением причин. Такая пропущенная информация должна быть обнародована в последующем отчете в течение не более 5 лет с даты ее первоначального упущения.

Требования к публичной отчетности CbC применяются к финансовым годам, начинающимся с 22 июня 2024 года.