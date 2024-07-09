Турция вводит в действие правила обращения с криптоактивами

Великое национальное собрание Турции ввело в действие правила о криптоактивах, опубликованные в мае 2024 года. Они вступили в силу после публикации в Официальном вестнике 2 июля.

Правила вводят требования к лицензированию, соблюдению требований и проведению операций для поставщиков услуг криптоактивов, которые будут регулироваться существующим Советом по рынкам капитала (Capital Markets Board, CMB). Они предусматривают переходный период, в течение которого поставщики услуг криптоактивов должны выполнить определенные обязательства по декларированию, что должно произойти в течение одного месяца после вступления в силу правил.

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Совет уполномочен определять соответствующие принципы выпуска инструментов рынка капитала в форме криптоактивов, продажи и распространения определенных криптоактивов, а также торговли, первичного предложения или распространения, обмена, передачи и хранения криптоактивов. Он также может определить дополнительные принципы, которым должны следовать поставщики услуг, касающиеся уставного капитала, сотрудников, передачи акций, информационных систем и технологических инфраструктур.

К регулируемым криптоактивам относятся:

криптоактивы ценных бумаг, содержащие права, исключительные для ценных бумаг;

криптоактивы электронных денег, предназначенные для электронных платежей;

полезные криптоактивы, предоставляющие доступ к услугам или продуктам или являющиеся свидетельством права собственности, например, неплатежеспособные токены;

а также первичные криптоактивы, такие как Bitcoin или Ethereum, основанные на технологии распределенного реестра.

Соглашения между поставщиками услуг криптоактивов и клиентами должны быть заключены в письменной форме. Любые договорные условия, исключающие или ограничивающие ответственность поставщиков услуг перед клиентами, являются недействительными.

Криптовалютные торговые платформы и депозитарные услуги, работающие в Турции, должны платить ежегодные сборы в размере 2% от их общего торгового дохода. Это касается и тех, кто базируется за рубежом, если их деятельность направлена на резидентов Турции. Платформы, базирующиеся за рубежом, должны прекратить свою деятельность, направленную на резидентов, в течение 3-х месяцев после даты вступления закона в силу, если они не получат лицензию. Кроме того, существующие в Турции законы о валютном контроле будут по-прежнему применяться ко всем операциям с криптоактивами, хотя в настоящее время не ясно, как это регулирование будет работать на практике.

Физические лица и представители организаций, осуществляющие несанкционированную деятельность по обслуживанию криптоактивов, могут быть подвергнуты тюремному заключению на срок от 3-х до 5-ти лет и судебному штрафу в размере до 5 000 000 TRY. Поставщики услуг и их сотрудники будут нести ответственность за ущерб, причиненный в результате незаконной деятельности и невыполнения платежей или доставки криптоактивов.