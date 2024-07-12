Кипр продлевает временное применение нулевой ставки НДС на основные товары

Налоговый департамент Кипра объявил о дальнейшем продлении временного применения нулевой ставки НДС на основные товары, мясо и овощи до 30 сентября 2024 года.

Ранее временное применение нулевой ставки НДС было продлено до 30 июня 2024 года. Последнее продление было одобрено Советом министров 28 июня 2024 года.

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Нулевая ставка НДС на основные товары распространяется на все виды хлеба, молоко, яйца, детское питание, детские подгузники, средства женской гигиены, подгузники для взрослых, кофе и сахар. Нулевая ставка применяется к основным товарам с 5 мая 2023 года, за исключением кофе и сахара, которые облагаются по нулевой ставке с 1 ноября 2023 года.

Нулевая ставка НДС на мясо распространяется на свежую, охлажденную или замороженную говядину, свинину, баранину, козлятину, птицу и кролика, а также на съедобные субпродукты. Нулевая ставка НДС на овощи распространяется на свежие или охлажденные томаты, лук, капусту, салат-латук, морковь, огурцы, бобовые и некоторые другие. Нулевая ставка применяется к мясу и овощам с 1 декабря 2023 года.