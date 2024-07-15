Пришло время подавать очередную налоговую декларацию по доходам физических лиц на Кипре. Перед ее заполнением хотим напомнить основные моменты, касающиеся НДФЛ на Кипре и доступных льгот. Не стоит забывать, что для применения некоторых льгот необходимо получать разрешение от налоговых органов. Также напомним, что кипрские власти перенесли срок подачи декларации на 31.10.2024 (Постановления Совета Министров от 21.06.2024 (ΚΔΠ 209/2024)), поэтому есть достаточный запас по времени, чтобы еще успеть оформить документы для применения льгот.
Налоговую декларацию обязаны подавать как налоговые резиденты Кипра, так и нерезиденты, источник дохода которых находится на Кипре.
Вы будете признаны налоговым резидентом Кипра, если:
1. находились в Республике в течение периода или периодов общей продолжительностью более 183 дней в 2023 году, или
2. находились в Республике более 60, но менее 184 дней и
Валовой доход включает в себя общемировой доход и даже необлагаемый налогом доход.
Отдельно хотелось бы обратить внимание на то, что сотрудники, трудоустроенные на Кипре, за которых работодатель делал все отчисления (выступал налоговым агентом) тоже обязаны заполнить и подать декларацию даже при условии отсутствия дополнительных доходов.
В начале года все сотрудники должны были получить расчетный лист (Emoluments Certificate), где был указан годовой доход сотрудника и удержанный НДФЛ. Он понадобится при заполнении декларации, где вы как раз проверите, что работодатель все корректно удержал и уплатил.
Напомним, что налоговый резидент Кипра является плательщиком
На Кипре действует прогрессивная шкала налогообложения доходов физических лиц. Применимые ставки:
Налогооблагаемый доход, €
Налоговая ставка (%)
0 – 19 500
0
19 501 – 28 000
20
28 001 – 36 300
25
36 301 – 60 000
30
> 60 000
35
Доход
Ставка (%)
Дивидендный доход
17
Процентный доход
30
Арендный доход
3
В 2023 году взнос работников в фонд социального страхования составлял 8,3%*
*По состоянию на 1 января 2024 года собственный взнос работников в государственный фонд социального страхования составляет 8,8%. После этого ставка будет повышаться каждые пять лет, пока не достигнет 10,7% по состоянию на 1 января 2039 года.
В соответствии с Законом об общей системе здравоохранения от 2001 года (89(I)/2001) с поправками, внесенными в 2017 году, на Кипре введен взнос в ГЕСИ, целью которого является предоставление населению равного доступа к целостной системе здравоохранения. Пациенты будут иметь возможность выбирать поставщика медицинских услуг как из частного, так и из государственного сектора здравоохранения.
Взносы в ГЕСИ платятся с любого дохода, полученного налогоплательщиком.
Применимы ставки ниже:
Налогоплательщик
Ставка (%)
Сотрудники
2,65
Самозанятые
4,00
Пенсионеры
2,65
С 1 января 2022 года физическим лицам предоставляется льгота по НДФЛ в размере 20% и 50% при первом трудоустройстве на Кипре.
Льгота действует 7 налоговых лет.
Льгота действует 17 налоговых лет и предоставляется один раз в жизни.
В июле 2015 года, стремясь повысить привлекательность Кипра как международного делового и финансового центра, повысить конкурентоспособность, справедливость и простоту кипрской налоговой системы, правительство Кипра, в частности, приняло решение о введении концепции «домициля» посредством внесения поправок в Закон Республики Кипр от 2002 года «О Специальном взносе на оборону» (далее «Закон о SDC»).
Согласно данной концепции, лица, которые впервые стали налоговыми резидентами, но при этом не имеют постоянного места жительства на Кипре, вправе получить статус «non domicile» (подробнее о данном статусе ниже).
Физические лица, которые являются налоговыми резидентами Кипра и квалифицируются как Non-Domicile, будут пользоваться следующими преимуществами:
Термин «домициль на Кипре» определяется законом как:
Местожительство по происхождению определяется при рождении; как правило, оно зависит от отцовской линии. Физическое лицо считается проживающим на Кипре, если у него есть домициль по месту происхождения (данное при рождении), за исключением случаев, когда физическое лицо:
Определение места жительства по выбору фактически применяется ко всем иностранцам, не имеющим кипрского происхождения, но которые решают стать налоговыми резидентами Кипра. Как только они становятся налоговыми резидентами Кипра, они вправе запросить статус Non-Domicile в налоговом органе.
Независимо от типа домициля, физическое лицо, которое остается налоговым резидентом Кипра не менее 17 лет из последних 20 лет, предшествующих соответствующему налоговому году, считается постоянно проживающим на Кипре для целей налогообложения, и с 18-го года будет облагаться специальным взносом на оборону.
Налоговые положения определяют постоянное место жительства в соответствии с Законом о завещаниях и порядке наследования.
Таким образом, различают два статуса:
Статус лица, не имеющего постоянного места жительства (Non-Domicile) – это особый статус налогового резидента Кипра. И именно в этом случае у вас будет больше налоговых льгот.
Кипрская программа Non-Dom предоставляет отличные возможности всем инвесторам, желающим достичь оптимального налогового планирования для большей экономии. Выгодное налоговое законодательство делает Кипр лучшим местом для переезда среди других стран-членов ЕС.
Чтобы получить статус Non-Dom вам нужно будет соблюсти основные пункты:
Получение сертификата на практике может занимать месяц, поэтому необходимо заблаговременно озаботиться вопросом его получения. Его наличие позволит применить льготу по SDC. В декларации есть графа, где вы должны указать с какого года к вам применима льгота, согласно подтверждению от налогового департамента.
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