Подача налоговой декларации по доходам физических лиц на Кипре Материал редакции

Пришло время подавать очередную налоговую декларацию по доходам физических лиц на Кипре. Перед ее заполнением хотим напомнить основные моменты, касающиеся НДФЛ на Кипре и доступных льгот. Не стоит забывать, что для применения некоторых льгот необходимо получать разрешение от налоговых органов. Также напомним, что кипрские власти перенесли срок подачи декларации на 31.10.2024 (Постановления Совета Министров от 21.06.2024 (ΚΔΠ 209/2024)), поэтому есть достаточный запас по времени, чтобы еще успеть оформить документы для применения льгот.

Кто должен подать налоговую декларацию на Кипре?

Все услуги по этой теме:

Налоговую декларацию обязаны подавать как налоговые резиденты Кипра, так и нерезиденты, источник дохода которых находится на Кипре.

Вы будете признаны налоговым резидентом Кипра, если:

1. находились в Республике в течение периода или периодов общей продолжительностью более 183 дней в 2023 году, или

2. находились в Республике более 60, но менее 184 дней и

владели или арендовали недвижимость в Республике;

не проживали ни в одной другой стране более 183 дней;



не были налоговым резидентом какой-либо другой страны и



владели бизнесом или работали или занимали должность в Республике по состоянию на 31 декабря 2023 года.



Физические лица, налоговые резиденты Кипра, включая самозанятых, чей годовой валовый доход превысил 19 500 евро, обязаны подавать налоговую декларацию.

Валовой доход включает в себя общемировой доход и даже необлагаемый налогом доход.

Отдельно хотелось бы обратить внимание на то, что сотрудники, трудоустроенные на Кипре, за которых работодатель делал все отчисления (выступал налоговым агентом) тоже обязаны заполнить и подать декларацию даже при условии отсутствия дополнительных доходов. отвечает Алексей Марковский Заместитель начальника отдела международного налогообложения и аудита GSL Law & Consulting

В начале года все сотрудники должны были получить расчетный лист (Emoluments Certificate), где был указан годовой доход сотрудника и удержанный НДФЛ. Он понадобится при заполнении декларации, где вы как раз проверите, что работодатель все корректно удержал и уплатил.

Основные налоги, которые платит физическое лицо на Кипре

Напомним, что налоговый резидент Кипра является плательщиком

подоходного налога,

специального взноса на оборону,

страховых взносов и

взносов в ГЕСИ.

Подоходный налог

На Кипре действует прогрессивная шкала налогообложения доходов физических лиц. Применимые ставки:

Налогооблагаемый доход, € Налоговая ставка (%) 0 – 19 500 0 19 501 – 28 000 20 28 001 – 36 300 25 36 301 – 60 000 30 > 60 000 35

Специальный взнос на оборону (Special Defense Contribution или SDC)

Доход Ставка (%) Дивидендный доход 17 Процентный доход 30 Арендный доход 3

Страховые взносы

В 2023 году взнос работников в фонд социального страхования составлял 8,3%*

*По состоянию на 1 января 2024 года собственный взнос работников в государственный фонд социального страхования составляет 8,8%. После этого ставка будет повышаться каждые пять лет, пока не достигнет 10,7% по состоянию на 1 января 2039 года.

Взносы в ГЕСИ

В соответствии с Законом об общей системе здравоохранения от 2001 года (89(I)/2001) с поправками, внесенными в 2017 году, на Кипре введен взнос в ГЕСИ, целью которого является предоставление населению равного доступа к целостной системе здравоохранения. Пациенты будут иметь возможность выбирать поставщика медицинских услуг как из частного, так и из государственного сектора здравоохранения.

Взносы в ГЕСИ платятся с любого дохода, полученного налогоплательщиком.

Применимы ставки ниже:

Налогоплательщик Ставка (%) Сотрудники 2,65 Самозанятые 4,00 Пенсионеры 2,65

Какие есть льготы по уплате налогов на Кипре?

По НДФЛ

Существует две самые существенные льготы на доходы от трудоустройства для иностранных граждан.

С 1 января 2022 года физическим лицам предоставляется льгота по НДФЛ в размере 20% и 50% при первом трудоустройстве на Кипре.

Льготная ставка в размере 20% доступна физическим лицам, которые в течение последних 3 лет до трудоустройства работали за пределами Кипра. При этом максимальная сумма освобождения составляет 8,550 EUR в год.

Льгота действует 7 налоговых лет.

Льготная ставка в размере 50% доступна физическим лицам, чей годовой доход превышает 55,000 EUR и которые в течение последних 15 лет до трудоустройства не были налоговыми резидентами Кипра.

Льгота действует 17 налоговых лет и предоставляется один раз в жизни.

Основные прочие доходы, которые не облагаются подоходным налогом на Кипре:

Дивиденды Проценты

Доход от продажи ценных бумаг



По Специальному взносу на оборону (SDC)

В июле 2015 года, стремясь повысить привлекательность Кипра как международного делового и финансового центра, повысить конкурентоспособность, справедливость и простоту кипрской налоговой системы, правительство Кипра, в частности, приняло решение о введении концепции «домициля» посредством внесения поправок в Закон Республики Кипр от 2002 года «О Специальном взносе на оборону» (далее «Закон о SDC»).

Согласно данной концепции, лица, которые впервые стали налоговыми резидентами, но при этом не имеют постоянного места жительства на Кипре, вправе получить статус «non domicile» (подробнее о данном статусе ниже).

Физические лица, которые являются налоговыми резидентами Кипра и квалифицируются как Non-Domicile, будут пользоваться следующими преимуществами:

Дивидендный доход , полученный от иностранных или местных инвестиций, не будет облагаться налогом SDC в размере 17%.

, полученный от иностранных или местных инвестиций, не будет облагаться налогом SDC в размере 17%. Проценты. Нерезидент, получающий процентный доход как из иностранных, так и из местных источников, не будет облагаться налогом на прибыль в размере 30%.



Нерезидент, получающий процентный доход как из иностранных, так и из местных источников, не будет облагаться налогом на прибыль в размере 30%. Доход от сдачи в аренду. Доход лица со статусом Non-Dom от сдачи в аренду недвижимости на Кипре или за рубежом не будет облагаться налогом SDC в размере 3%.



Как видно, вышеперечисленные доходы не облагаются ни подоходным налогом, ни SDC (при условии, что налогоплательщик имеет статус non domiciled), при этом с данных доходов потребуется уплатить взнос в ГЕСИ.

Концепция домициля

Термин «домициль на Кипре» определяется законом как:

лицо, имеющее либо место жительства на Кипре по происхождению (данное при рождении), либо место жительства по выбору (создающее дом с намерением проживать на Кипре постоянно или бессрочно).

Местожительство по происхождению определяется при рождении; как правило, оно зависит от отцовской линии. Физическое лицо считается проживающим на Кипре, если у него есть домициль по месту происхождения (данное при рождении), за исключением случаев, когда физическое лицо:

получило и сохраняет постоянное место жительства по своему выбору за пределами Кипра, при условии, что оно не было налоговым резидентом Кипра в течение какого-либо непрерывного 20-летнего периода, предшествующего соответствующему налоговому году; или

оно не было налоговым резидентом Кипра в течение как минимум 20 лет подряд непосредственно перед вступлением положений в силу (т.е. с 16 июля 2015 года).



Определение места жительства по выбору фактически применяется ко всем иностранцам, не имеющим кипрского происхождения, но которые решают стать налоговыми резидентами Кипра. Как только они становятся налоговыми резидентами Кипра, они вправе запросить статус Non-Domicile в налоговом органе.

Независимо от типа домициля, физическое лицо, которое остается налоговым резидентом Кипра не менее 17 лет из последних 20 лет, предшествующих соответствующему налоговому году, считается постоянно проживающим на Кипре для целей налогообложения, и с 18-го года будет облагаться специальным взносом на оборону.

Налоговые положения определяют постоянное место жительства в соответствии с Законом о завещаниях и порядке наследования.

Таким образом, различают два статуса:

Постоянное место жительства (Domicile) – лицо, родившееся на Кипре и/или прожившее на Кипре 17 из последних 20 лет; Не имеющие постоянного места жительства (Non-Domicile) – все остальные налоговые резиденты.



Статус лица, не имеющего постоянного места жительства (Non-Domicile) – это особый статус налогового резидента Кипра. И именно в этом случае у вас будет больше налоговых льгот.

Как получить статус Non-Domicile на Кипре?

Кипрская программа Non-Dom предоставляет отличные возможности всем инвесторам, желающим достичь оптимального налогового планирования для большей экономии. Выгодное налоговое законодательство делает Кипр лучшим местом для переезда среди других стран-членов ЕС.

Чтобы получить статус Non-Dom вам нужно будет соблюсти основные пункты:

Получить вид на жительство на Кипре; Получить налоговый номер; Получить статус налогового резидента (после 60 или 183 дней проживания на Кипре); Подать специальную форму в налоговую инспекцию Кипра, подтверждающую соответствие критериям Non-Domicile (с соответствующим пакетом подтверждающих документов); Получить соответствующий сертификат.