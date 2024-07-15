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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Правительство Германии одобрило инициативу экономического роста, включая несколько налоговых мер

Правительство Германии объявило, что 5 июля 2024 года оно достигло соглашения по бюджету на 2025 год, а также по дополнительному бюджету на 2024 год и инициативе роста для поддержки экономики, которая включает несколько налоговых мер.

Ксения Шилкина
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Некоторые из основных налоговых мер инициативы роста включают в себя:

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  • Продление срока начисления амортизации по движимому имуществу до 2028 года с увеличением максимальной нормы амортизации с 20% до 25%;
  • Увеличение максимальной суммы опционной пуловой амортизации движимого имущества с 1000 евро до 5000 евро;
  • Увеличение максимальной годовой суммы квалификационных расходов на налоговую льготу на НИОКР с 10 миллионов евро до 12 миллионов евро, что приведет к увеличению максимальной скидки до 3 миллионов евро в год или 4,2 миллиона евро для МСП;
  • Корректировка ставок и льгот по подоходному налогу с населения в 2025 и 2026 годах во избежание последствий «холодного прогресса» (инфляции);
  • Введение специальной амортизации для вновь зарегистрированных полностью электрических и сопоставимых транспортных средств с нулевым уровнем выбросов с обратной силой с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2028 года;
  • Введение налоговых льгот для привлечения иностранных квалифицированных рабочих, включая освобождение от налога в размере 30%, 20% и 10% брутто-зарплаты в год в течение первых трех лет для вновь иммигрировавших квалифицированных рабочих;
  • Отмена запрета на удержание банковского сбора; и
  • Постоянное снижение налога на электроэнергию для обрабатывающей промышленности до минимума ЕС в 0,50 евро/МВтч (0,05 цента/кВтч).

Бюджет и инициатива роста должны быть официально приняты Федеральным кабинетом министров 17 июля 2024 года.

По материалам orbitax.com

#Германия#налоговые льготы
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Германия#налоговые льготы