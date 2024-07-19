Австрия издала указ о приостановлении действия налогового соглашения с Республикой Беларусь

Министерство финансов Австрии издало Приказ от 27 июня о частичном приостановлении действия налогового соглашения с Беларусью от 2001 года. Беларусь приостановила действие статей 10 (Дивиденды), 11 (Проценты) и 13 (Прирост капитала) с 1 июня 2024 года по 31 декабря 2026 года.

В первой части Приказа приводится обзор положений договора, действие которых приостановлено, включая статьи 10, 11 и 13, а также обзор положений, действие которых не приостановлено.

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Во второй части Приказа разъясняются последствия приостановления действия договора, в том числе то, что национальное законодательство может применяться в отношении доходов, подпадающих под действие статей 10, 11 и 13. Также поясняется, что поскольку действие статей 10, 11 и 13 приостановлено, положения договора об освобождении от двойного налогообложения, содержащиеся в статье 23, не применяются в отношении доходов, подпадающих под действие статей 10, 11 и 13. Кроме того, процедуры взаимных соглашений, предусмотренные статьей 25, больше не могут быть инициированы и проведены в отношении доходов, подпадающих под действие статей 10, 11 и 13.

Третья часть Приказа подтверждает дату вступления в силу приостановления в Австрии, которая составляет период с 28 июня 2024 года по 31 декабря 2026 года.

Наконец, четвертая часть документа касается одностороннего освобождения от двойного налогообложения со ссылкой на Приказ от 30 мая 2024 года о приостановлении действия налогового соглашения от 2000 года с Россией.