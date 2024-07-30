Цены на недвижимость в Дубае будут расти на 5-7% в год до 2027 года на фоне роста привлекательности для иностранных инвесторов

Рынок недвижимости Дубая ожидает значительный рост: согласно последнему анализу рынка, в период с 2024 по 2027 год цены на недвижимость будут расти на 5-7% в год. Такой резкий рост цен происходит на фоне активного роста продаж и повышения интереса инвесторов, особенно на рынке недвижимости вне плана.

На рынке жилой недвижимости Дубая уже наблюдается значительное ускорение роста цен: в годовом исчислении он увеличился с 20,3% в феврале 2024 года до 20,7% в марте 2024 года. Ожидается, что эта тенденция сохранится, поскольку спрос опережает предложение как в жилом, так и в коммерческом секторах.

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«Дубай постоянно демонстрирует свой потенциал в качестве центра для первоклассных инвестиционных возможностей, а наше понимание и приверженность рынку позволяют нам выявлять и использовать наиболее привлекательные возможности", - сказал Благой Антич, основатель и председатель совета директоров DHG Holding.

Особенно активным был рынок внепланового жилья, на который пришлось почти 66% всех сделок на рынке в 2024 году. Стоимость этих сделок составила 1,35 миллиарда дирхамов из общей суммы сделок в 2,1 миллиарда дирхамов за год. Готовая недвижимость составила оставшиеся 34%, в общей сложности 703,7 миллиона дирхамов.

Эксперты связывают этот рост с несколькими факторами, включая Генеральный план развития города Дубая до 2040 года и инициативу по устойчивому развитию, которые способствуют урбанизации и создают новые возможности для стратегического развития. Кроме того, городская стратегия качества жизни до 2033 года, как ожидается, обеспечит долгосрочную стабильность и рост в секторе недвижимости.

Поскольку цены продолжают расти, инвесторы, как местные, так и международные, проявляют повышенный интерес к рынку недвижимости Дубая.