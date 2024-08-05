Аргентина планирует широкомасштабные экономические реформы

Национальный конгресс Аргентины одобрил масштабный пакет экономических реформ, включая новый режим стимулирования крупных инвестиций и режим упорядочения налогообложения.

Палата представителей приняла Закон 27742, Закон об основах и отправных точках для свободы Аргентины (Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos), и Закон 27743, Закон о фискальном пакете (Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes).

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Согласно Закону 27742, исполнительная власть наделяется законодательными полномочиями по административным, экономическим, финансовым и энергетическим вопросам сроком на один год. Кроме того, закон дает Президенту право реструктурировать, пересматривать или закрывать некоторые объекты государственной инфраструктуры. Этот шаг последовал за объявлением «чрезвычайного положения» и призван реорганизовать и улучшить функции федеральной администрации.

Закон также создает новый режим стимулирования крупных инвестиций, устанавливая определенные налоговые льготы и освобождения. Налоговые льготы для инвесторов в крупные аргентинские проекты включают в себя ставку 25% корпоративного подоходного налога по сравнению с нынешней ставкой – 35%, освобождение от валютных правил и 30-летний период стабильного освобождения от любых новых налогов. Минимальный объем инвестиций, позволяющий воспользоваться этим режимом, составляет 200 000 000 USD.

Закон 27743 вводит режим урегулирования налоговых, таможенных и социальных обязательств, а также режим урегулирования активов. Оба режима включают изменения, внесенные Сенатом Аргентинской Нации (Сенатом) после первого чтения закона. Кроме того, закон вновь вводит изменения в подоходный налог с физических лиц и сниженные ставки налога на имущество физических лиц, которые Сенат ранее отклонил.

Закон передан на подпись П и вступит в силу после публикации в Официальном федеральном вестнике.