Швейцария проводит консультации по проекту поправок, предусматривающих взимание НДС цифровыми платформами

Федеральное налоговое управление Швейцарии (FTA) начало консультации по проекту поправок, обязывающих цифровые платформы взимать НДС с 1 января 2025 года.

В целях повышения собираемости НДС при одновременном снижении административной нагрузки на продавцов и FTA, лица, способствующие продажам товаров через цифровые платформы (или любой электронный интерфейс), обязаны участвовать в сборе НДС.

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Согласно пункту 1 статьи 20a VATA, лица, управляющие этими интерфейсами (платформамы), при определенных условиях фактически считаются самими поставщиками товаров для продаж, которым они способствовали. Таким образом, они обязаны уплатить НДС с этих продаж, если место поставки находится на территории Швейцарии.

Условное приложение создает два последовательных отношения поставки:

базовый продавец - цифровая платформа (получатель поставки); ицифровая платформа (новый поставщик) - получатель поставки.

Если платформа внесена в Реестр налогооблагаемых лиц, то первая поставка товаров между продавцом и платформой либо считается поставкой за границу, либо освобождается от налога. Иностранные продавцы, осуществляющие только этот вид поставок, не имеют обязательств по уплате НДС на территории Швейцарии, что позволяет ограничить количество налогооблагаемых лиц (одна платформа вместо десятков продавцов). В то же время ограничиваются и сценарии, в которых лицо, считающееся лицом, осуществляющим поставку, не зарегистрировано в качестве налогооблагаемого лица, а именно путем группирования партий нескольких продавцов на платформе, оказывающей им содействие. Для продавцов, которые являются налогооблагаемыми лицами, осуществляющими поставки товаров на территории Швейцарии, освобождение также позволяет упростить отношения с платформой с формальной точки зрения.

Не только эти платформы, но и платформы, способствующие другим видам поставок, будут входить в число третьих лиц, обязанных предоставлять информацию, и должны будут предоставлять информацию в FTA - по собственному желанию для одних или по запросу для других - о некоторых лицах, осуществляющих поставки, которые активны на интерфейсе, которым они управляют.

Если сумма НДС, подлежащая уплате за партию товара, ввозимую на территорию Швейцарии, не превышает 5 CHF, эта партия товара не облагается налогом при ввозе.

До 2019 года у предприятий, осуществляющих такие поставки, не было обязательств по уплате налогов на территории. С 1 января 2019 года для предприятий, имеющих минимальный годовой оборот в размере 100 000 CHF от освобожденного от налогообложения импорта малоценных грузов, место осуществления таких поставок изменилось и теперь находится на территории Швейцарии, что приводит к возникновению налоговых обязательств у этих предприятий и налогообложению этих поставок (по ставке внутреннего налога).

Для того чтобы иметь возможность облагать налогом большую часть таких продаж, цифровые платформы, на которых работают эти продавцы, с 1 января 2025 года также будут участвовать в сборе НДС с этих продаж.