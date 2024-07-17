Будучи членом Европейского союза (ЕС), Словения подчиняется требованиям к бухгалтерскому учету, аудиту и финансовой отчетности, установленным в правилах и директивах ЕС. Эти правила и директивы в свою очередь внесены в национальное законодательство Словении.
Бухгалтерский учет и подготовка финансовой отчетности в Словении регулируются следующими законодательными актами:
Компании, представляющие общественный интерес (листинговые компании, кредитные учреждения, страховые компании, пенсионные фонды и компании с прямым или косвенным государственным или муниципальным участием), обязаны применять МСФО, одобренные ЕС, в своей консолидированной и отдельной финансовой отчетности. Компании, применяющие МСФО, должны делать это в течение как минимум пяти лет.
Все остальные компании имеют возможность применять либо МСФО, либо Словенские стандарты бухгалтерского учета (SAS).
В зависимости от активов, оборота, количества работников, а также от сферы деятельности и организационно-правовой формы предприятия закон предписывает различный объем публикуемой информации.
Существуют следующие виды компаний:
Для крупных и средних компаний предусмотрен следующий состав финансовой отчетности:
Малые и микрокомпании, чьи акции не обращаются на бирже, могут ограничиться следующими отчетами:
В соответствии с Законом о компаниях, компания, зарегистрированная в Словении и являющаяся материнской компанией одной или нескольких дочерних компаний, зарегистрированных в Словении или за ее пределами, должна готовить консолидированную финансовую отчетность, если материнская компания или одна из дочерних компаний организована как компания с ограниченной ответственностью, двойное товарищество или эквивалентная правовая форма в соответствии с законодательством страны, в которой компания имеет свой зарегистрированный офис.
Дочерняя компания не должна включаться в консолидированную финансовую отчетность, если это не является необходимым для обеспечения достоверного и справедливого представления информации.
Кроме того, материнская компания, которая в совокупности с дочерними компаниями не соответствует критериям отнесения к крупным компаниям (критерии годового дохода и стоимости активов, увеличенные на 20%), не должна составлять консолидированную финансовую отчетность (за исключением случаев, когда ценные бумаги материнской или дочерней компаний торгуются на бирже).
Консолидированная финансовая отчетность должна составляться в соответствии с МСФО, принятыми в Европейском Союзе.
Аудит в Словении проводится в соответствии с Законом об аудите (Auditing Act), а также Международными стандартами аудита.
Аудит может быть как обязательным, так и не обязательным.
Обязательному аудиту подлежит индивидуальная и консолидированная финансовая отчетность средних и крупных компаний и групп, а также всех компаний в регулируемых секторах (т.е. компаний, котирующихся на бирже, банков и страховых компаний).
Срок проведения аудита – в течение 8 месяцев с момента окончания отчетного периода.
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