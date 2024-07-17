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Ирина Старостина
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Финансовая отчетность и аудит в СловенииМатериал редакции

Будучи членом Европейского союза (ЕС), Словения подчиняется требованиям к бухгалтерскому учету, аудиту и финансовой отчетности, установленным в правилах и директивах ЕС. Эти правила и директивы в свою очередь внесены в национальное законодательство Словении.

Ирина Старостина

Содержание

  1. Какие стандарты применяются для финансовой отчетности в Словении
    1. Основные правила ведения бухгалтерской отчетности и аудита в Словении
      1. Классификация компаний для целей бухгалтерского учета, аудита и раскрытия информации
        1. Состав финансовой отчетности в Словении
          1. Консолидированная финансовая отчетность в Словении
            1. Аудит в Словении
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              Какие стандарты применяются для финансовой отчетности в Словении

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              Бухгалтерский учет и подготовка финансовой отчетности в Словении регулируются следующими законодательными актами:

              • Законом о компаниях (The Companies Act (ZGD-1);
              • Законом о бухгалтерском учете (The Accounting Act);
              • Стандартами бухгалтерского учета Словении (Slovenian Accounting Standards - SAS), разработанными Институтом аудиторов Словении (SIA) на основе Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО);
              • Международными стандартам финансовой отчетности, как это определено Положением 1606/2002 / EC и Положением 1725/2003 / EC.

              Компании, представляющие общественный интерес (листинговые компании, кредитные учреждения, страховые компании, пенсионные фонды и компании с прямым или косвенным государственным или муниципальным участием), обязаны применять МСФО, одобренные ЕС, в своей консолидированной и отдельной финансовой отчетности. Компании, применяющие МСФО, должны делать это в течение как минимум пяти лет.

              Все остальные компании имеют возможность применять либо МСФО, либо Словенские стандарты бухгалтерского учета (SAS).

              Основные правила ведения бухгалтерской отчетности и аудита в Словении

              • Компании и предприниматели должны вести деловые (бухгалтерские) книги и закрывать их ежегодно.
              • Отчетный период – календарный год или любой другой период продолжительностью 12 месяцев.
              • Финансовая отчетность должна быть составлена в течение 3 месяцев с момента окончания отчетного периода. За несвоевременную подачу отчетности предусмотрены штрафные санкции.
              • Финансовые отчеты в Словении подаются в Агентство Республики Словения по публичным правовым записям и сопутствующим услугам (AJPES - Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve).
              • Для того чтобы сравнить определенные элементы активов и обязательств в деловых книгах с реальной ситуацией, не реже одного раза в год должна проводиться проверка.
              • Финансовая отчетность составляется на словенском языке.
              • Валюта финансовой отчетности – евро.
              • Деловые книги, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, годовые и бизнес-отчеты должны храниться постоянно, в то время как бухгалтерские записи могут храниться только в течение определенного периода времени.

              Классификация компаний для целей бухгалтерского учета, аудита и раскрытия информации

              В зависимости от активов, оборота, количества работников, а также от сферы деятельности и организационно-правовой формы предприятия закон предписывает различный объем публикуемой информации.

              Существуют следующие виды компаний:

              Микрокомпания. Для соответствия этой категории должны быть выполнены любые два из следующих условий:
              • количество сотрудников – не более 10;
              • годовой доход менее 700 000 евро;
              • стоимость активов составляет менее 350 000 евро.
              Малая компания. Для соответствия этой категории должны быть выполнены любые два из следующих условий:
              • количество сотрудников – не более 50;
              • годовой доход менее 8 000 000 евро;
              • стоимость активов составляет менее 4 000 000 евро.
              Компания среднего размера. Для соответствия этой категории должны быть выполнены любые два из следующих условий:
              • количество сотрудников – не более 250;
              • годовой доход менее 40 000 000 евро;
              • стоимость активов составляет менее 20 000 000 евро.
              Крупная компания. Для соответствия этой категории должны быть выполнены любые два из следующих условий:
              • количество сотрудников – более 250;
              • годовой доход более 40 000 000 евро;
              • стоимость активов составляет более 20 000 000 евро.
              Банки, страховые компании и ассоциированные компании (филиалы, дочерние компании, трасты и т.д.) в любом случае считаются крупными компаниями.

              Состав финансовой отчетности в Словении

              Для крупных и средних компаний предусмотрен следующий состав финансовой отчетности:

              • бухгалтерский баланс;
              • отчет о прибылях и убытках;
              • отчет о совокупном доходе;
              • отчет о движении денежных средств;
              • отчет об изменениях в капитале;
              • примечания к финансовой отчетности.

              Малые и микрокомпании, чьи акции не обращаются на бирже, могут ограничиться следующими отчетами:

              • бухгалтерский баланс;
              • отчет о прибылях и убытках;
              • примечания к финансовой отчетности.

              Консолидированная финансовая отчетность в Словении

              В соответствии с Законом о компаниях, компания, зарегистрированная в Словении и являющаяся материнской компанией одной или нескольких дочерних компаний, зарегистрированных в Словении или за ее пределами, должна готовить консолидированную финансовую отчетность, если материнская компания или одна из дочерних компаний организована как компания с ограниченной ответственностью, двойное товарищество или эквивалентная правовая форма в соответствии с законодательством страны, в которой компания имеет свой зарегистрированный офис.

              Дочерняя компания не должна включаться в консолидированную финансовую отчетность, если это не является необходимым для обеспечения достоверного и справедливого представления информации.

              Кроме того, материнская компания, которая в совокупности с дочерними компаниями не соответствует критериям отнесения к крупным компаниям (критерии годового дохода и стоимости активов, увеличенные на 20%), не должна составлять консолидированную финансовую отчетность (за исключением случаев, когда ценные бумаги материнской или дочерней компаний торгуются на бирже).

              Консолидированная финансовая отчетность должна составляться в соответствии с МСФО, принятыми в Европейском Союзе.

              Аудит в Словении

              Аудит в Словении проводится в соответствии с Законом об аудите (Auditing Act), а также Международными стандартами аудита.

              Аудит может быть как обязательным, так и не обязательным.

              Обязательному аудиту подлежит индивидуальная и консолидированная финансовая отчетность средних и крупных компаний и групп, а также всех компаний в регулируемых секторах (т.е. компаний, котирующихся на бирже, банков и страховых компаний).

              Аудит может проводиться только сертифицированными аудиторами.

              Срок проведения аудита – в течение 8 месяцев с момента окончания отчетного периода.

              #аудит#Материал редакции#Словения#финансовая отчетность
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              Ирина Старостина (подробнее)
              Автор статьи,
              Профессиональная деятельность Специализация = Подготовка отчетности по МСФО и GAAP, ведение управленческого учёта для компаний-нерезидентов; = Полное бухгалтерское сопровождение действующего офиса за рубежом; = Разработка методических рекомендаций, учётной политики; = Анализ налоговых рисков и разработка мер по их минимизации; = Сопровождение аудита деятельности компаний за рубежом; = Взаимодействие с государственными налоговыми органами за рубежом (в том числе для получения сертификата об отсутствии налоговой задолженности, получения налоговых разъяснений (tax ruling), при инициации налоговой проверки компании); = Постановка компаний на НДС (VAT), VIES, INTRASTAT и последующее сопровождение по подготовке и подаче отчётов; = Получение номера EORI
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              Ирина Старостина (подробнее)
              Автор статьи,
              Профессиональная деятельность Специализация = Подготовка отчетности по МСФО и GAAP, ведение управленческого учёта для компаний-нерезидентов; = Полное бухгалтерское сопровождение действующего офиса за рубежом; = Разработка методических рекомендаций, учётной политики; = Анализ налоговых рисков и разработка мер по их минимизации; = Сопровождение аудита деятельности компаний за рубежом; = Взаимодействие с государственными налоговыми органами за рубежом (в том числе для получения сертификата об отсутствии налоговой задолженности, получения налоговых разъяснений (tax ruling), при инициации налоговой проверки компании); = Постановка компаний на НДС (VAT), VIES, INTRASTAT и последующее сопровождение по подготовке и подаче отчётов; = Получение номера EORI
              +7 495 234 38 33
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              #аудит#Материал редакции#Словения#финансовая отчетность