Финансовая отчетность и аудит в Словении Материал редакции

Будучи членом Европейского союза (ЕС), Словения подчиняется требованиям к бухгалтерскому учету, аудиту и финансовой отчетности, установленным в правилах и директивах ЕС. Эти правила и директивы в свою очередь внесены в национальное законодательство Словении.

Какие стандарты применяются для финансовой отчетности в Словении

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Бухгалтерский учет и подготовка финансовой отчетности в Словении регулируются следующими законодательными актами:

Законом о компаниях (The Companies Act (ZGD-1);

Законом о бухгалтерском учете (The Accounting Act);



Стандартами бухгалтерского учета Словении (Slovenian Accounting Standards - SAS), разработанными Институтом аудиторов Словении (SIA) на основе Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО);



Международными стандартам финансовой отчетности, как это определено Положением 1606/2002 / EC и Положением 1725/2003 / EC.



Компании, представляющие общественный интерес (листинговые компании, кредитные учреждения, страховые компании, пенсионные фонды и компании с прямым или косвенным государственным или муниципальным участием), обязаны применять МСФО, одобренные ЕС, в своей консолидированной и отдельной финансовой отчетности. Компании, применяющие МСФО, должны делать это в течение как минимум пяти лет.

Все остальные компании имеют возможность применять либо МСФО, либо Словенские стандарты бухгалтерского учета (SAS).

Основные правила ведения бухгалтерской отчетности и аудита в Словении

Компании и предприниматели должны вести деловые (бухгалтерские) книги и закрывать их ежегодно.

Отчетный период – календарный год или любой другой период продолжительностью 12 месяцев.



Финансовая отчетность должна быть составлена в течение 3 месяцев с момента окончания отчетного периода. За несвоевременную подачу отчетности предусмотрены штрафные санкции.



Финансовые отчеты в Словении подаются в Агентство Республики Словения по публичным правовым записям и сопутствующим услугам (AJPES - Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve).



Для того чтобы сравнить определенные элементы активов и обязательств в деловых книгах с реальной ситуацией, не реже одного раза в год должна проводиться проверка.



Финансовая отчетность составляется на словенском языке.



Валюта финансовой отчетности – евро.



Деловые книги, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, годовые и бизнес-отчеты должны храниться постоянно, в то время как бухгалтерские записи могут храниться только в течение определенного периода времени.



Классификация компаний для целей бухгалтерского учета, аудита и раскрытия информации

В зависимости от активов, оборота, количества работников, а также от сферы деятельности и организационно-правовой формы предприятия закон предписывает различный объем публикуемой информации.

Существуют следующие виды компаний:

Микрокомпания. Для соответствия этой категории должны быть выполнены любые два из следующих условий:

количество сотрудников – не более 10;

годовой доход менее 700 000 евро;



стоимость активов составляет менее 350 000 евро.

Малая компания. Для соответствия этой категории должны быть выполнены любые два из следующих условий:

количество сотрудников – не более 50;

годовой доход менее 8 000 000 евро;



стоимость активов составляет менее 4 000 000 евро.



Компания среднего размера. Для соответствия этой категории должны быть выполнены любые два из следующих условий:

количество сотрудников – не более 250;

годовой доход менее 40 000 000 евро;



стоимость активов составляет менее 20 000 000 евро.



Крупная компания. Для соответствия этой категории должны быть выполнены любые два из следующих условий:

количество сотрудников – более 250;

годовой доход более 40 000 000 евро;

стоимость активов составляет более 20 000 000 евро.

Банки, страховые компании и ассоциированные компании (филиалы, дочерние компании, трасты и т.д.) в любом случае считаются крупными компаниями.

Состав финансовой отчетности в Словении

Для крупных и средних компаний предусмотрен следующий состав финансовой отчетности:

бухгалтерский баланс;

отчет о прибылях и убытках;



отчет о совокупном доходе;



отчет о движении денежных средств;



отчет об изменениях в капитале;

примечания к финансовой отчетности.



Малые и микрокомпании, чьи акции не обращаются на бирже, могут ограничиться следующими отчетами:

бухгалтерский баланс;

отчет о прибылях и убытках;

примечания к финансовой отчетности.



Консолидированная финансовая отчетность в Словении

В соответствии с Законом о компаниях, компания, зарегистрированная в Словении и являющаяся материнской компанией одной или нескольких дочерних компаний, зарегистрированных в Словении или за ее пределами, должна готовить консолидированную финансовую отчетность, если материнская компания или одна из дочерних компаний организована как компания с ограниченной ответственностью, двойное товарищество или эквивалентная правовая форма в соответствии с законодательством страны, в которой компания имеет свой зарегистрированный офис.

Дочерняя компания не должна включаться в консолидированную финансовую отчетность, если это не является необходимым для обеспечения достоверного и справедливого представления информации.

Кроме того, материнская компания, которая в совокупности с дочерними компаниями не соответствует критериям отнесения к крупным компаниям (критерии годового дохода и стоимости активов, увеличенные на 20%), не должна составлять консолидированную финансовую отчетность (за исключением случаев, когда ценные бумаги материнской или дочерней компаний торгуются на бирже).

Консолидированная финансовая отчетность должна составляться в соответствии с МСФО, принятыми в Европейском Союзе.

Аудит в Словении

Аудит в Словении проводится в соответствии с Законом об аудите (Auditing Act), а также Международными стандартами аудита.

Аудит может быть как обязательным, так и не обязательным.

Обязательному аудиту подлежит индивидуальная и консолидированная финансовая отчетность средних и крупных компаний и групп, а также всех компаний в регулируемых секторах (т.е. компаний, котирующихся на бирже, банков и страховых компаний).

Аудит может проводиться только сертифицированными аудиторами.