Люксембург вносит поправки в схему НДС для малого бизнеса

Все услуги по этой теме:

Некоторые из ключевых мер законопроекта касаются специальной схемы НДС для малого бизнеса, включая увеличение дополнительного порога освобождения от НДС для малого бизнеса с 35 000 евро до 50 000 евро в годовом обороте. Законопроект также предусматривает дополнительное освобождение от НДС для налогоплательщиков в других государствах-членах ЕС, если их общий годовой оборот в ЕС не превышает 100 000 евро, а их годовой оборот в Люксембурге не превышает 50 000 евро. Кроме того, вводятся правила для налогоплательщиков в Люксембурге, которые могут требовать освобождения от НДС при осуществлении операций в других государствах-членах ЕС, при условии, что их общий годовой оборот в ЕС не превышает 100 000 евро, а их годовой оборот в таком другом государстве-члене не превышает соответствующий порог в этом государстве.