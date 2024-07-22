News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
0

Люксембург вносит поправки в схему НДС для малого бизнеса

Палата депутатов Люксембурга рассматривает законопроект 8406, который был представлен 1 июля 2024 года.

Ксения Шилкина
Обсудить

Законопроект вносит поправки в Закон о налоге на добавленную стоимость для реализации Директивы Совета (ЕС) 2020/285 от 18 февраля 2020 года, Директивы Совета (ЕС) 2022/542, и Регламент (ЕС) 904/2010 в отношении специальной схемы НДС для малого бизнеса, применения пониженных ставок НДС и обмена информацией об уплате НДС.

Все услуги по этой теме:
Хотите зарегистрировать компанию в Люксембурге?
Подробнее
Хотите открыть банковский счет в Люксембурге?
Подробнее

Некоторые из ключевых мер законопроекта касаются специальной схемы НДС для малого бизнеса, включая увеличение дополнительного порога освобождения от НДС для малого бизнеса с 35 000 евро до 50 000 евро в годовом обороте. Законопроект также предусматривает дополнительное освобождение от НДС для налогоплательщиков в других государствах-членах ЕС, если их общий годовой оборот в ЕС не превышает 100 000 евро, а их годовой оборот в Люксембурге не превышает 50 000 евро. Кроме того, вводятся правила для налогоплательщиков в Люксембурге, которые могут требовать освобождения от НДС при осуществлении операций в других государствах-членах ЕС, при условии, что их общий годовой оборот в ЕС не превышает 100 000 евро, а их годовой оборот в таком другом государстве-члене не превышает соответствующий порог в этом государстве.

При условии одобрения меры законопроекта начнут применяться с 1 января 2025 года.

По материалам orbitax.com

#Люксембург#НДС / VAT
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Люксембург#НДС / VAT