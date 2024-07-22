Люксембург вносит поправки в схему НДС для малого бизнеса

Палата депутатов Люксембурга рассматривает законопроект 8406, который был представлен 1 июля 2024 года.
Законопроект вносит поправки в Закон о налоге на добавленную стоимость для реализации Директивы Совета (ЕС) 2020/285 от 18 февраля 2020 года, Директивы Совета (ЕС) 2022/542, и Регламент (ЕС) 904/2010 в отношении специальной схемы НДС для малого бизнеса, применения пониженных ставок НДС и обмена информацией об уплате НДС.
Некоторые из ключевых мер законопроекта касаются специальной схемы НДС для малого бизнеса, включая увеличение дополнительного порога освобождения от НДС для малого бизнеса с 35 000 евро до 50 000 евро в годовом обороте. Законопроект также предусматривает дополнительное освобождение от НДС для налогоплательщиков в других государствах-членах ЕС, если их общий годовой оборот в ЕС не превышает 100 000 евро, а их годовой оборот в Люксембурге не превышает 50 000 евро. Кроме того, вводятся правила для налогоплательщиков в Люксембурге, которые могут требовать освобождения от НДС при осуществлении операций в других государствах-членах ЕС, при условии, что их общий годовой оборот в ЕС не превышает 100 000 евро, а их годовой оборот в таком другом государстве-члене не превышает соответствующий порог в этом государстве.
При условии одобрения меры законопроекта начнут применяться с 1 января 2025 года.
По материалам orbitax.com
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