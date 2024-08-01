Финансовая отчетность и аудит на Багамских Островах Материал редакции

Налоговая система Багам весьма привлекательна для бизнеса: здесь отсутствует налог на прибыль, налог на капиталовложения, налог на наследие и подарки, а также налог на доходы физических лиц. Местной валютой Багам является багамский доллар (BSD), который прочно укоренился в экономике страны. Этот островной рай — привлекательное место для бизнеса, предлагающее щедрые финансовые условия и минимальные налоговые обязательства. Из-за минимальной налоговой нагрузки и отсутствия требований по подаче финансовой отчетности Багамские Острова являются благоприятной юрисдикцией для регистрации там юридических лиц.

Общие требования к финансовой отчетности компаний на Багамах

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Как и во многих оффшорных юрисдикциях, на Багамах отсутствуют обязательства по подаче финансовой отчетности в государственные органы.

Требования по аудиту финансовой отчетности, соответственно, также отсутствуют.

Однако законом о междугородных компаниях (International Business Companies Act) устанавливаются правила по ведению и хранению бухгалтерских документов.

Так, компании, зарегистрированные в соответствии с этим законом, обязаны вести и хранить бухгалтерские документы, в том числе финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Финансовым годом компании является календарный год.

Компания должна вести надежные бухгалтерские записи, которые:

достаточны, чтобы показать и объяснить операции компании; обеспечивают возможность определения финансового положения компании с достаточной точностью в любое время;

позволяют подготовку отчетности компании на их основании;

соответствуют реальной деятельности компании.



Бухгалтерские записи компании должны храниться в зарегистрированном офисе компании или в другом месте, которое директора сочтут подходящим в течение не менее 7 лет с даты завершения сделок или операций, к которым каждая из них относится.

Требования по экономическому присутствию компании на Багамах

На Багамских островах в 2018 году был принят Закон о коммерческих предприятиях (требования по экономическому присутствию) (Commercial Entities (Substance Requirements) Act 2018 (CERSA)) для соответствия международным стандартам, установленным Организацией экономического сотрудничества и развития. Закон охватывает компании, инкорпорированные в соответствии со следующим законодательством:

Закон о компаниях (The Company Act);

Закон о международных коммерческих компаниях (International Business Company Act);



Закон о партнерстве (Partnership Act)



Закон об обществе с ограниченной ответственностью (Partnership Limited Liability Act);



Закон об освобожденных обществах с ограниченной ответственностью (Exempt Limited Partnership Act).



Новые требования к экономическому присутствию применяются к организациям, осуществляющим определенные виды деятельности, обычно называемые значимыми видами деятельности.

Эти требования применяются:

к организациям, занимающимся банковским делом, страхованием или управлением фондами;

к компаниям, занимающимся финансированием и лизингом;

к компанями, занимающимся дистрибуцией;

к сервисным центрам;

к судоходным компаниям; и

к предприятиям интеллектуальной собственности.

Для удовлетворения требований по экономическому присутствию компании, подтверждающие его наличие или отсутствие, обязаны подать годовой отчет в течение 90 дней с даты окончания отчетного периода. Отчет может быть подан электронно по форме, соответствующей квалификации компании:

Form A: для поставщиков аутсорсинговых услуг;

Form B: для включенных компаний;



Form C: для холдинговых компаний;



Form D: для не включенных компаний.



Аудит финансовой отчетности на Багамах

Как было упомянуто ранее, требования по обязательному аудиту отчетности организаций, зарегистрованных в соответствии с законом о международных компаниях, отсутствуют.

В соответствии с законодательством (International Business Companies Act) аудит финансовый отчетности должен проводиться в соответствии с правилами МСФО, а также Международных стандартов аудита (МСА).

Аудитор обязан обладать лицензией и являться членом Института сертифицированных бухгалтеров Багамских островов. Также аудитор не должен иметь конфликта интересов или связей, которые могут повлиять на их способность провести объективную оценку финансовой отчетности компании.

В конце проведения аудита ответственное лицо обязано предоставить аудиторский отчет, выражающий профессиональное мнение о достоверности и справедливости финансовой отчетности компании и предоставленных бухгалтерских документах.

Аудиторский отчет представляет собой важный инструмент для пользователей финансовой отчетности, поскольку он дает оценку достоверности и надежности представленной информации о финансовом положении компании

Из чего состоит финансовая отчетность багамских компаний

В соответствии с МСФО, финансовая отчетность багамских компаний состоит из:

Отчета о финансовом положении (The balance sheet);

Отчета о прибылях и убытках (The income statement);



Отчета об изменении капитала (Statement of changes in equity);



Отчета о движении денежных средств (Cash flow statement);



Примечаний к финансовой отчетности (Notes to financial statements).



В примечаниях к финансовой отчётности необходимо обязательно указать информацию о критериях составления финансовой отчётности, об учётной политике компании, а также о дополнениях к представленным отчётам.

Консолидированная отчетность

Как было сказано ранее, финансовая отчетность на Багамах составляется по правилам МСФО.

Для того, чтобы составить консолидированную финансовую отчётность, необходимо следовать требованиям и критериям, которые описаны в МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчётность».

При подготовке такой отчётности нужно руководствоваться принципами и стандартами, применяемыми для индивидуальной финансовой отчётности компании.

В этих отчётах обязательно следует раскрывать информацию о дочерних организациях, включая долю владения, права акционеров на голосование и другие важные детали.

Штрафы за несоблюдение требований законодательства Багамских Островов

Лицо, которое не ведет реестр акционеров, виновен в совершении правонарушения и подлежит наказанию в порядке суммарного производства в виде штрафа в размере 10,000 BSD или тюремного заключения сроком на два года.

Лицо, которое составляет или помогает в составлении отчета, декларации, уведомления или другого документа для подачи Регистратору, который:

(a) содержит любое ложное утверждение о существенном факте;

или