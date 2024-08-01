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Зарубежные налоги
Даниил Молостовский
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Финансовая отчетность и аудит на Багамских ОстровахМатериал редакции

Налоговая система Багам весьма привлекательна для бизнеса: здесь отсутствует налог на прибыль, налог на капиталовложения, налог на наследие и подарки, а также налог на доходы физических лиц. Местной валютой Багам является багамский доллар (BSD), который прочно укоренился в экономике страны. Этот островной рай — привлекательное место для бизнеса, предлагающее щедрые финансовые условия и минимальные налоговые обязательства. Из-за минимальной налоговой нагрузки и отсутствия требований по подаче финансовой отчетности Багамские Острова являются благоприятной юрисдикцией для регистрации там юридических лиц.

Даниил Молостовский

Содержание

  1. Общие требования к финансовой отчетности компаний на Багамах
    1. Требования по экономическому присутствию компании на Багамах
      1. Аудит финансовой отчетности на Багамах
        1. Из чего состоит финансовая отчетность багамских компаний
          1. Консолидированная отчетность
            1. Штрафы за несоблюдение требований законодательства Багамских Островов
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              Общие требования к финансовой отчетности компаний на Багамах

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              Как и во многих оффшорных юрисдикциях, на Багамах отсутствуют обязательства по подаче финансовой отчетности в государственные органы.

              Требования по аудиту финансовой отчетности, соответственно, также отсутствуют.

              Однако законом о междугородных компаниях (International Business Companies Act) устанавливаются правила по ведению и хранению бухгалтерских документов.

              Так, компании, зарегистрированные в соответствии с этим законом, обязаны вести и хранить бухгалтерские документы, в том числе финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Финансовым годом компании является календарный год.

              Компания должна вести надежные бухгалтерские записи, которые:

              1. достаточны, чтобы показать и объяснить операции компании;
              2. обеспечивают возможность определения финансового положения компании с достаточной точностью в любое время;
              3. позволяют подготовку отчетности компании на их основании;
              4. соответствуют реальной деятельности компании.
              Бухгалтерские записи компании должны храниться в зарегистрированном офисе компании или в другом месте, которое директора сочтут подходящим в течение не менее 7 лет с даты завершения сделок или операций, к которым каждая из них относится.

              Требования по экономическому присутствию компании на Багамах

              На Багамских островах в 2018 году был принят Закон о коммерческих предприятиях (требования по экономическому присутствию) (Commercial Entities (Substance Requirements) Act 2018 (CERSA)) для соответствия международным стандартам, установленным Организацией экономического сотрудничества и развития. Закон охватывает компании, инкорпорированные в соответствии со следующим законодательством:

              • Закон о компаниях (The Company Act);
              • Закон о международных коммерческих компаниях (International Business Company Act);
              • Закон о партнерстве (Partnership Act)
              • Закон об обществе с ограниченной ответственностью (Partnership Limited Liability Act);
              • Закон об освобожденных обществах с ограниченной ответственностью (Exempt Limited Partnership Act).

              Новые требования к экономическому присутствию применяются к организациям, осуществляющим определенные виды деятельности, обычно называемые значимыми видами деятельности.

              Эти требования применяются:

              • к организациям, занимающимся банковским делом, страхованием или управлением фондами;
              • к компаниям, занимающимся финансированием и лизингом;
              • к компанями, занимающимся дистрибуцией;
              • к сервисным центрам;
              • к судоходным компаниям; и
              • к предприятиям интеллектуальной собственности.

              Для удовлетворения требований по экономическому присутствию компании, подтверждающие его наличие или отсутствие, обязаны подать годовой отчет в течение 90 дней с даты окончания отчетного периода. Отчет может быть подан электронно по форме, соответствующей квалификации компании:

              • Form A: для поставщиков аутсорсинговых услуг;
              • Form B: для включенных компаний;
              • Form C: для холдинговых компаний;
              • Form D: для не включенных компаний.

              Аудит финансовой отчетности на Багамах

              Как было упомянуто ранее, требования по обязательному аудиту отчетности организаций, зарегистрованных в соответствии с законом о международных компаниях, отсутствуют.

              В соответствии с законодательством (International Business Companies Act) аудит финансовый отчетности должен проводиться в соответствии с правилами МСФО, а также Международных стандартов аудита (МСА).

              Аудитор обязан обладать лицензией и являться членом Института сертифицированных бухгалтеров Багамских островов. Также аудитор не должен иметь конфликта интересов или связей, которые могут повлиять на их способность провести объективную оценку финансовой отчетности компании.

              В конце проведения аудита ответственное лицо обязано предоставить аудиторский отчет, выражающий профессиональное мнение о достоверности и справедливости финансовой отчетности компании и предоставленных бухгалтерских документах.

              Аудиторский отчет представляет собой важный инструмент для пользователей финансовой отчетности, поскольку он дает оценку достоверности и надежности представленной информации о финансовом положении компании

              Из чего состоит финансовая отчетность багамских компаний

              В соответствии с МСФО, финансовая отчетность багамских компаний состоит из:

              • Отчета о финансовом положении (The balance sheet);
              • Отчета о прибылях и убытках (The income statement);
              • Отчета об изменении капитала (Statement of changes in equity);
              • Отчета о движении денежных средств (Cash flow statement);
              • Примечаний к финансовой отчетности (Notes to financial statements).

              В примечаниях к финансовой отчётности необходимо обязательно указать информацию о критериях составления финансовой отчётности, об учётной политике компании, а также о дополнениях к представленным отчётам.

              Консолидированная отчетность

              Как было сказано ранее, финансовая отчетность на Багамах составляется по правилам МСФО.

              Для того, чтобы составить консолидированную финансовую отчётность, необходимо следовать требованиям и критериям, которые описаны в МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчётность».

              При подготовке такой отчётности нужно руководствоваться принципами и стандартами, применяемыми для индивидуальной финансовой отчётности компании.

              В этих отчётах обязательно следует раскрывать информацию о дочерних организациях, включая долю владения, права акционеров на голосование и другие важные детали.

              Штрафы за несоблюдение требований законодательства Багамских Островов

              Лицо, которое не ведет реестр акционеров, виновен в совершении правонарушения и подлежит наказанию в порядке суммарного производства в виде штрафа в размере 10,000 BSD или тюремного заключения сроком на два года.

              Лицо, которое составляет или помогает в составлении отчета, декларации, уведомления или другого документа для подачи Регистратору, который:

              (a) содержит любое ложное утверждение о существенном факте;

              или

              (b) не указывает существенный факт, требуемый в таком отчете, декларации, уведомлении или другом документе, виновен в совершении правонарушения и подлежит наказанию в порядке суммарного производства в виде штрафа в размере 10,000 BSD или тюремного заключения сроком на два года.

              #аудит#Багамские острова#Материал редакции#финансовая отчетность
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              Даниил Молостовский (подробнее)
              Автор статьи,
              Помощник бухгалтера GSL Law & Consulting
              +7 495 234 38 33
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              Даниил Молостовский (подробнее)
              Автор статьи,
              Помощник бухгалтера GSL Law & Consulting
              +7 495 234 38 33
              Задать вопрос
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