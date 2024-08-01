Налоговая система Багам весьма привлекательна для бизнеса: здесь отсутствует налог на прибыль, налог на капиталовложения, налог на наследие и подарки, а также налог на доходы физических лиц. Местной валютой Багам является багамский доллар (BSD), который прочно укоренился в экономике страны. Этот островной рай — привлекательное место для бизнеса, предлагающее щедрые финансовые условия и минимальные налоговые обязательства. Из-за минимальной налоговой нагрузки и отсутствия требований по подаче финансовой отчетности Багамские Острова являются благоприятной юрисдикцией для регистрации там юридических лиц.
Как и во многих оффшорных юрисдикциях, на Багамах отсутствуют обязательства по подаче финансовой отчетности в государственные органы.
Требования по аудиту финансовой отчетности, соответственно, также отсутствуют.
Однако законом о междугородных компаниях (International Business Companies Act) устанавливаются правила по ведению и хранению бухгалтерских документов.
Так, компании, зарегистрированные в соответствии с этим законом, обязаны вести и хранить бухгалтерские документы, в том числе финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Финансовым годом компании является календарный год.
Компания должна вести надежные бухгалтерские записи, которые:
На Багамских островах в 2018 году был принят Закон о коммерческих предприятиях (требования по экономическому присутствию) (Commercial Entities (Substance Requirements) Act 2018 (CERSA)) для соответствия международным стандартам, установленным Организацией экономического сотрудничества и развития. Закон охватывает компании, инкорпорированные в соответствии со следующим законодательством:
Новые требования к экономическому присутствию применяются к организациям, осуществляющим определенные виды деятельности, обычно называемые значимыми видами деятельности.
Эти требования применяются:
Для удовлетворения требований по экономическому присутствию компании, подтверждающие его наличие или отсутствие, обязаны подать годовой отчет в течение 90 дней с даты окончания отчетного периода. Отчет может быть подан электронно по форме, соответствующей квалификации компании:
Как было упомянуто ранее, требования по обязательному аудиту отчетности организаций, зарегистрованных в соответствии с законом о международных компаниях, отсутствуют.
В соответствии с законодательством (International Business Companies Act) аудит финансовый отчетности должен проводиться в соответствии с правилами МСФО, а также Международных стандартов аудита (МСА).
Аудитор обязан обладать лицензией и являться членом Института сертифицированных бухгалтеров Багамских островов. Также аудитор не должен иметь конфликта интересов или связей, которые могут повлиять на их способность провести объективную оценку финансовой отчетности компании.
В конце проведения аудита ответственное лицо обязано предоставить аудиторский отчет, выражающий профессиональное мнение о достоверности и справедливости финансовой отчетности компании и предоставленных бухгалтерских документах.
В соответствии с МСФО, финансовая отчетность багамских компаний состоит из:
В примечаниях к финансовой отчётности необходимо обязательно указать информацию о критериях составления финансовой отчётности, об учётной политике компании, а также о дополнениях к представленным отчётам.
Как было сказано ранее, финансовая отчетность на Багамах составляется по правилам МСФО.
Для того, чтобы составить консолидированную финансовую отчётность, необходимо следовать требованиям и критериям, которые описаны в МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчётность».
При подготовке такой отчётности нужно руководствоваться принципами и стандартами, применяемыми для индивидуальной финансовой отчётности компании.
В этих отчётах обязательно следует раскрывать информацию о дочерних организациях, включая долю владения, права акционеров на голосование и другие важные детали.
Лицо, которое не ведет реестр акционеров, виновен в совершении правонарушения и подлежит наказанию в порядке суммарного производства в виде штрафа в размере 10,000 BSD или тюремного заключения сроком на два года.
Лицо, которое составляет или помогает в составлении отчета, декларации, уведомления или другого документа для подачи Регистратору, который:
(a) содержит любое ложное утверждение о существенном факте;
или
(b) не указывает существенный факт, требуемый в таком отчете, декларации, уведомлении или другом документе, виновен в совершении правонарушения и подлежит наказанию в порядке суммарного производства в виде штрафа в размере 10,000 BSD или тюремного заключения сроком на два года.
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