Ключевые особенности открытия корпоративных счетов в странах СНГ (Армения, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан) Материал редакции

Ведение международного бизнеса – это постоянное решение задач и преодоление вызовов, которые ставит перед бизнесменами не только существующая бизнес-среда и конкуренция, но и глобальные экономические и политические тенденции. Возможность беспрепятственно проводить расчёты с контрагентами – жизненно необходимая для бизнеса функция, реализация которой стала значительно более многообразной задачей с усложнением международной банковской системы, ужесточением требований комплаенса, введением санкционных и иных ограничений. Отдельным вопросом является возможность открытия и функционирования счёта в юрисдикции, отличной от юрисдикции регистрации компании. В этом смысле выгодно отличаются некоторые банки стран СНГ, которые по-прежнему готовы рассматривать в качестве потенциальных клиентов нерезидентные компании. В данной статье рассмотрим именно такие опции, а также отметим требования к документам иностранной компании и процедуре открытия корпоративного счёта в банках стран СНГ.

Открытие корпоративного счёта компании-нерезиденту – с чем могут возникнуть сложности?

Все услуги по этой теме:

Банки многих юрисдикций с компаниями-нерезидентами не работают вообще. Связано это, среди прочего, с тем, что иностранные компании зачастую не планируют вести деятельность в стране, в которой нацелены открыть банковских счёт.

Иностранную компанию с деятельностью за пределами собственной юрисдикции сложнее оценить с точки зрения потенциальных рисков, а также проверить, насколько заявленная деятельность соответствует фактической.

Предпочтение местных компаний нерезидентам при открытии банковского счёта можно фактически считать общемировой тенденцией последних лет, особенно при открытии операционных счетов для проведения регулярных бизнес-транзакций.

Именно поэтому многие банки ожидают наличия у компании «сабстанса» – офиса и сотрудников в стране открытия счёта, что не всегда легко реализовать.

Банки стран СНГ также предъявляют подобные требования: если в России для открытия счёта иностранной компании достаточно встать на учёт в налоговой инспекции с целью открытия банковского счёта, то в Кыргызстане, Узбекистане и Азербайджане не обойтись без регистрации представительства или филиала.

В Казахстане также достаточно получить ИИН (Индивидуальный Идентификационный Номер) для директора компании и БИН (Бизнес Идентификационный Номер) для дальнейшего открытия счёта. Тем не менее, банки стали предъявлять требования по связи бизнеса с Казахстаном – наличие офиса с сотрудниками и контрагентов в Казахстане. Компании, чья деятельность подразумевает «транзитный» характер ведения деятельности, стали получать больше отказов в открытии счёта в банках Казахстана.

Армянские банки также стали более жёстко рассматривать заявки от нерезидентных компаний. Помимо требований к местному директору и офису, банки также предъявляют требования по целевым финансовым показателям (годовым оборотам, сумме депозита и среднемесячному остатку на счёте), а также структуре компании. В некоторых случаях даже локальное юридическое лицо с местным директором может получить отказ в открытии счёта в армянском банке – причиной может стать наличие нерезидентов в структуре такой компании.

Наличие «присутствия» в стране открытия счёта – достаточно ли арендовать офис?

В большинстве случаев, к сожалению, нет.

Банки при анализе заявки на открытие счёта анализируют не только формальное наличие всех необходимых документов по списку. Ведение деятельности полностью за пределами страны банка сильно снижает шансы на положительное решение по открытию счёта.

Успешный кейс подразумевает «имитацию» местной компании: не только наличие офиса, в который можно приехать и проверить его наличие и работающих в нём сотрудников, но и местных контрагентов и партнёров, договоров с компаниями, зарегистрированными в стране банка.

В некоторых случаях банки запрашивают также подтверждение уплаты налогов (или социальных отчислений) в стране открытия банковского счёта.

Требования к документам для открытия счёта в банках Казахстана, Армении, Кыргызстана и Узбекистана

Список документов для открытия корпоративного счёта достаточно стандартный и включает следующие позиции:

Документы по физическим лицам – конечным бенефициарным собственникам. Помимо документов, подтверждающих личность, потребуется также предоставить информацию об источниках средств и бизнес бэкграунде; Документ, удостоверяющий личность руководителя юридического лица и лица, уполномоченного распоряжаться средствами юридического лица;

Информацию о планируемой деятельности компании, включая контрагентов, планируемые финансовые показатели деятельности, деятелньость в стране открытия счёта;

Заявление на открытие банковского счёта по установленной форме;

Выписку из торгового реестра страны происхождения о регистрации юридического лица (любой документ, подтверждающий регистрацию компании, например – сертификат о регистрации);

Устав и учредительный договор;

Лицензию на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с требованиями законодательства страны происхождения;

Документ, удостоверяющий полномочия руководителя юридического лица (решение о назначении директора, либо документ, подтверждающий полномочия по открытию и управлению банковским счётом, например, доверенность);

Карточку с образцами подписей и оттиска печати по установленному образцу.

Несмотря на то, что представленный перечень является достаточно привычным, он не является исчерпывающим, банки оставляют за собой право запрашивать дополнительные документы и информацию при рассмотрении каждой заявки на открытие счёта.

Конечно, все документы должны быть переведены и должным образом заверены, а в случае компаний-нерезидентов апостилированы или легализованы, в зависимости от страны регистрации компании.

Армянские банки могут принять документы на английском языке без перевода на армянский, но в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане потребуется перевод – либо на русский, либо на язык страны банка.

Подготовка к открытию банковского счёта для компании нерезидента

До начала открытия банковского счёта в одной из стран СНГ необходимо проверить требования законодательства к такой процедуре.

Так, для открытия счёта в Армянском банке не потребуется регистрировать филиал или представительство, а также вставать на налоговый учёт.

В Казахстане потребуется получить ИИН (Индивидуальный Идентификационный Номер) для директора компании и БИН (Бизнес Идентификационный Номер) для самого юридического лица. Комплект документов, которые потребуется подготовить для прохождения этой процедуры, схож со списком документов для открытия счёта:

Для получения ИИН директору потребуется предоставить заявление по установленной форме, а также нотариально заверенную копию заграничного паспорта;

Для получения БИН необходимо предоставить заверенные копии учредительных документов компании, включая документ, подтверждающий регистрацию юридического лица, устав и учредительный договор, решение о назначении директора, выписку из торгового реестра или аналоги.



В Кыргызстане обязательным документом при подаче заявления на открытие счёта является справка (свидетельство) о налоговой регистрации юридического лица, которая выдаётся в органах юстиции Кыргызской Республики при государственной регистрации филиала или представительства иностранного юридического лица.

В Узбекистане юридические лица - нерезиденты могут открыть банковские счета только посредством:

постоянного учреждения;

представительства;



будучи участниками открытых электронных торгов товарно-сырьевых бирж;



будучи иностранными инвесторами, реализующими (приобретающими) акции на организованных торгах.



Процедура открытия корпоративного банковского счёта в странах СНГ

После выполнения требований по постановке на налоговый учёт или регистрации филиала или представительства иностранной компании в одной из стран СНГ останется пройти привычные этапы по открытию корпоративного счёта: