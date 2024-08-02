Ведение международного бизнеса – это постоянное решение задач и преодоление вызовов, которые ставит перед бизнесменами не только существующая бизнес-среда и конкуренция, но и глобальные экономические и политические тенденции. Возможность беспрепятственно проводить расчёты с контрагентами – жизненно необходимая для бизнеса функция, реализация которой стала значительно более многообразной задачей с усложнением международной банковской системы, ужесточением требований комплаенса, введением санкционных и иных ограничений. Отдельным вопросом является возможность открытия и функционирования счёта в юрисдикции, отличной от юрисдикции регистрации компании. В этом смысле выгодно отличаются некоторые банки стран СНГ, которые по-прежнему готовы рассматривать в качестве потенциальных клиентов нерезидентные компании. В данной статье рассмотрим именно такие опции, а также отметим требования к документам иностранной компании и процедуре открытия корпоративного счёта в банках стран СНГ.
Банки многих юрисдикций с компаниями-нерезидентами не работают вообще. Связано это, среди прочего, с тем, что иностранные компании зачастую не планируют вести деятельность в стране, в которой нацелены открыть банковских счёт.
Иностранную компанию с деятельностью за пределами собственной юрисдикции сложнее оценить с точки зрения потенциальных рисков, а также проверить, насколько заявленная деятельность соответствует фактической.
Именно поэтому многие банки ожидают наличия у компании «сабстанса» – офиса и сотрудников в стране открытия счёта, что не всегда легко реализовать.
Банки стран СНГ также предъявляют подобные требования: если в России для открытия счёта иностранной компании достаточно встать на учёт в налоговой инспекции с целью открытия банковского счёта, то в Кыргызстане, Узбекистане и Азербайджане не обойтись без регистрации представительства или филиала.
В Казахстане также достаточно получить ИИН (Индивидуальный Идентификационный Номер) для директора компании и БИН (Бизнес Идентификационный Номер) для дальнейшего открытия счёта. Тем не менее, банки стали предъявлять требования по связи бизнеса с Казахстаном – наличие офиса с сотрудниками и контрагентов в Казахстане. Компании, чья деятельность подразумевает «транзитный» характер ведения деятельности, стали получать больше отказов в открытии счёта в банках Казахстана.
Армянские банки также стали более жёстко рассматривать заявки от нерезидентных компаний. Помимо требований к местному директору и офису, банки также предъявляют требования по целевым финансовым показателям (годовым оборотам, сумме депозита и среднемесячному остатку на счёте), а также структуре компании. В некоторых случаях даже локальное юридическое лицо с местным директором может получить отказ в открытии счёта в армянском банке – причиной может стать наличие нерезидентов в структуре такой компании.
В большинстве случаев, к сожалению, нет.
Банки при анализе заявки на открытие счёта анализируют не только формальное наличие всех необходимых документов по списку. Ведение деятельности полностью за пределами страны банка сильно снижает шансы на положительное решение по открытию счёта.
Успешный кейс подразумевает «имитацию» местной компании: не только наличие офиса, в который можно приехать и проверить его наличие и работающих в нём сотрудников, но и местных контрагентов и партнёров, договоров с компаниями, зарегистрированными в стране банка.
В некоторых случаях банки запрашивают также подтверждение уплаты налогов (или социальных отчислений) в стране открытия банковского счёта.
Список документов для открытия корпоративного счёта достаточно стандартный и включает следующие позиции:
Несмотря на то, что представленный перечень является достаточно привычным, он не является исчерпывающим, банки оставляют за собой право запрашивать дополнительные документы и информацию при рассмотрении каждой заявки на открытие счёта.
Армянские банки могут принять документы на английском языке без перевода на армянский, но в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане потребуется перевод – либо на русский, либо на язык страны банка.
До начала открытия банковского счёта в одной из стран СНГ необходимо проверить требования законодательства к такой процедуре.
Так, для открытия счёта в Армянском банке не потребуется регистрировать филиал или представительство, а также вставать на налоговый учёт.
В Казахстане потребуется получить ИИН (Индивидуальный Идентификационный Номер) для директора компании и БИН (Бизнес Идентификационный Номер) для самого юридического лица. Комплект документов, которые потребуется подготовить для прохождения этой процедуры, схож со списком документов для открытия счёта:
В Кыргызстане обязательным документом при подаче заявления на открытие счёта является справка (свидетельство) о налоговой регистрации юридического лица, которая выдаётся в органах юстиции Кыргызской Республики при государственной регистрации филиала или представительства иностранного юридического лица.
В Узбекистане юридические лица - нерезиденты могут открыть банковские счета только посредством:
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После выполнения требований по постановке на налоговый учёт или регистрации филиала или представительства иностранной компании в одной из стран СНГ останется пройти привычные этапы по открытию корпоративного счёта:
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