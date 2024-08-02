Предложения по бюджету Индии на 2024/25 годы повлияют на отдельных налогоплательщиков
Министр финансов Индии представил законопроект о финансах на 2024/25 финансовый год (законопроект) в парламенте Индии 23 июля 2024 года, предлагая изменения в налоговом законодательстве, вступающие в силу с 1 апреля 2024 года (если специально не указано иное).
Предложения по бюджету продолжают отражать усилия правительства по упрощению налогов, улучшению услуг налогоплательщиков, налоговой определенности и сокращению судебных разбирательств.
Предлагаемые основные поправки включают:
Изменение налоговой ставки для нового налогового режима (NTR); Увеличение стандартного вычета для NTR; Более высокий вычет для Национальной пенсионной схемы (NPS) в рамках NTR; Изменение периода удержания для классификации определенных активов как долгосрочных или краткосрочных; Отмена освобождения от налогообложения прироста капитала для выкупа акций; Изменение налоговой ставки для прироста капитала; Отмена штрафа за нераскрытие иностранных активов в определенных случаях; Рационализация ставок налога, вычитаемого у источника (TDS); Кредит налога, собранного у источника (TCS), работодателем во время расчета удержания налога; Срок выдачи уведомления о переоценке; Введение схемы прямого налога Vivad se Vishwas, 2024; Изменение налоговых ставок для NTR;
NTR продолжает оставаться режимом налогообложения по умолчанию, если физическое лицо не выберет иное.