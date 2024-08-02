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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Предложения по бюджету Индии на 2024/25 годы повлияют на отдельных налогоплательщиков

Министр финансов Индии представил законопроект о финансах на 2024/25 финансовый год (законопроект) в парламенте Индии 23 июля 2024 года, предлагая изменения в налоговом законодательстве, вступающие в силу с 1 апреля 2024 года (если специально не указано иное).

Ксения Шилкина
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Предложения по бюджету продолжают отражать усилия правительства по упрощению налогов, улучшению услуг налогоплательщиков, налоговой определенности и сокращению судебных разбирательств.

Предлагаемые основные поправки включают:

  • Изменение налоговой ставки для нового налогового режима (NTR);
  • Увеличение стандартного вычета для NTR;
  • Более высокий вычет для Национальной пенсионной схемы (NPS) в рамках NTR;
  • Изменение периода удержания для классификации определенных активов как долгосрочных или краткосрочных;
  • Отмена освобождения от налогообложения прироста капитала для выкупа акций;
  • Изменение налоговой ставки для прироста капитала;
  • Отмена штрафа за нераскрытие иностранных активов в определенных случаях;
  • Рационализация ставок налога, вычитаемого у источника (TDS);
  • Кредит налога, собранного у источника (TCS), работодателем во время расчета удержания налога;
  • Срок выдачи уведомления о переоценке;
  • Введение схемы прямого налога Vivad se Vishwas, 2024;
  • Изменение налоговых ставок для NTR;
  • NTR продолжает оставаться режимом налогообложения по умолчанию, если физическое лицо не выберет иное.

По материалам ey.com

#законопроект#Индия
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#законопроект#Индия