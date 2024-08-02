Предложения по бюджету Индии на 2024/25 годы повлияют на отдельных налогоплательщиков

Министр финансов Индии представил законопроект о финансах на 2024/25 финансовый год (законопроект) в парламенте Индии 23 июля 2024 года, предлагая изменения в налоговом законодательстве, вступающие в силу с 1 апреля 2024 года (если специально не указано иное).