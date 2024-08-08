News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежное право
Ольга Кутяева
1

Каймановы острова приостанавливают отчетность по бенефициарам

После вступления в силу нового режима бенефициарной собственности на Каймановых островах Министерство финансовых услуг приостановило обязанность подачи информации о бенефициарной собственности до дальнейшего уведомления.

Ольга Кутяева
Обсудить

Новый режим, опубликованный в декабре 2023 года, вступил в силу с 31 июля на основании соответствующего Приказа (Beneficial Ownership Transparency Act, 2023 (Commencement) Order, 2024). В то же время Министерство финансовых услуг выпустило новые правила, определяющие его действие. Однако полные детали и административные процедуры его действия пока не определены. По данным экспертов, Министерство не планирует вводить новый закон в действие до 1 января 2025 года. Тем временем действие прежнего режима фактически прекратилось, и Министерство приостановило требование о подаче информации о бенефициарах до дальнейшего уведомления.

Все услуги по этой теме:
Хотите зарегистрировать фонд на Каймановых Островах?
Подробнее
Необходимо организовать сабстенс на Каймановых Островах?
Подробнее

Это даст время всем юридическим лицам, подпадающим под действие нового закона, в число которых теперь входит гораздо больше организаций, чем было охвачено предыдущим режимом, подготовиться к выполнению своих новых обязанностей по представлению отчетности. Юридическим лицам, которые не подпадали под действие предыдущего режима, теперь следует определить свои требования к соблюдению Закона. К ним относятся освобожденные от ответственности товарищества с ограниченной ответственностью, товарищества с ограниченной ответственностью и учредительные компании, а также юридические лица, способные претендовать на освобождение от ответственности.

Предыдущий режим позволял поставщикам корпоративных услуг указывать в реестре бенефициаров организации либо то, что организация еще не определена как подпадающая под действие Закона, либо то, что личность или сведения о любых бенефициарах еще не подтверждены. Теперь эти различные статусы объединены в единый статус «на рассмотрении», показывающий, что организация все еще определяет наличие зарегистрированных бенефициаров или что данные о владельце еще не подтверждены или не проверены.

Положения, выпущенные в связи с началом действия нового режима, также разъясняют правила принятия решения о том, соответствует ли лицо, владеющее долей прямо или косвенно через другое юридическое лицо, определению бенефициара, данному в Законе. Как и в предыдущем режиме, лица, владеющие миноритарными долями в промежуточных холдинговых компаниях, обычно не подлежат регистрации. Однако определение требует тщательного анализа в любой конкретной ситуации, особенно в тех, которые связаны со сложными многоуровневыми структурами собственности.

Новый режим также вносит ясность в вопрос о предоставлении информации о гражданстве бенефициаров. Теперь в реестре бенефициаров организации необходимо указывать только одну национальность, однако физические лица должны указывать, имеют ли они дополнительные национальности, которые не раскрываются.

Ожидается, что в ближайшее время министерство выпустит окончательный вариант соответствующего руководства.

По материалам STEP

#Каймановы острова#реестр бенефициаров
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Каймановы острова#реестр бенефициаров