Каймановы острова приостанавливают отчетность по бенефициарам

После вступления в силу нового режима бенефициарной собственности на Каймановых островах Министерство финансовых услуг приостановило обязанность подачи информации о бенефициарной собственности до дальнейшего уведомления.

Новый режим, опубликованный в декабре 2023 года, вступил в силу с 31 июля на основании соответствующего Приказа (Beneficial Ownership Transparency Act, 2023 (Commencement) Order, 2024). В то же время Министерство финансовых услуг выпустило новые правила, определяющие его действие. Однако полные детали и административные процедуры его действия пока не определены. По данным экспертов, Министерство не планирует вводить новый закон в действие до 1 января 2025 года. Тем временем действие прежнего режима фактически прекратилось, и Министерство приостановило требование о подаче информации о бенефициарах до дальнейшего уведомления.

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Это даст время всем юридическим лицам, подпадающим под действие нового закона, в число которых теперь входит гораздо больше организаций, чем было охвачено предыдущим режимом, подготовиться к выполнению своих новых обязанностей по представлению отчетности. Юридическим лицам, которые не подпадали под действие предыдущего режима, теперь следует определить свои требования к соблюдению Закона. К ним относятся освобожденные от ответственности товарищества с ограниченной ответственностью, товарищества с ограниченной ответственностью и учредительные компании, а также юридические лица, способные претендовать на освобождение от ответственности.

Предыдущий режим позволял поставщикам корпоративных услуг указывать в реестре бенефициаров организации либо то, что организация еще не определена как подпадающая под действие Закона, либо то, что личность или сведения о любых бенефициарах еще не подтверждены. Теперь эти различные статусы объединены в единый статус «на рассмотрении», показывающий, что организация все еще определяет наличие зарегистрированных бенефициаров или что данные о владельце еще не подтверждены или не проверены.

Положения, выпущенные в связи с началом действия нового режима, также разъясняют правила принятия решения о том, соответствует ли лицо, владеющее долей прямо или косвенно через другое юридическое лицо, определению бенефициара, данному в Законе. Как и в предыдущем режиме, лица, владеющие миноритарными долями в промежуточных холдинговых компаниях, обычно не подлежат регистрации. Однако определение требует тщательного анализа в любой конкретной ситуации, особенно в тех, которые связаны со сложными многоуровневыми структурами собственности.

Новый режим также вносит ясность в вопрос о предоставлении информации о гражданстве бенефициаров. Теперь в реестре бенефициаров организации необходимо указывать только одну национальность, однако физические лица должны указывать, имеют ли они дополнительные национальности, которые не раскрываются.

Ожидается, что в ближайшее время министерство выпустит окончательный вариант соответствующего руководства.