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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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ОАЭ вносят изменения в трудовое законодательство

Правительство ОАЭ издало Федеральный закон, вносящий изменения в отдельные положения Федерального закона о регулировании трудовых отношений, известного как "Трудовое законодательство ОАЭ".

Ольга Кутяева
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Этот закон является частью постоянных усилий ОАЭ по дальнейшему развитию законодательной и правовой базы. Он направлен на обеспечение эффективности и конкурентоспособности рынка труда, регулирование трудовых отношений, четкое определение прав и обязанностей всех участвующих сторон и обеспечение их защиты законом.

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Закон предусматривает штрафы в размере не менее 100 000 AED (27 200 USD) и не более 1 000 000 AED (272 000 USD) для любого работодателя, который нанимает работников без соответствующего разрешения, нанимает работников или привозит их в страну и не предоставляет им работу, неправильно использует разрешения на работу, закрывает предприятие или приостанавливает его деятельность без соблюдения прав работников в нарушение нового указа и его Исполнительного регламента.

Такие же наказания применяются к незаконному трудоустройству несовершеннолетних или к разрешению несовершеннолетним работать в нарушение закона их опекунами.

Кроме того, новый закон вводит уголовное наказание за фиктивный прием на работу, включая фиктивную эмиратизацию.

Таким образом, работодатели, признанные виновными в обходе положений законов, нормативных актов или решений, регулирующих рынок труда, путем фиктивного найма одного или нескольких работников, будут оштрафованы на сумму от 100 000 AED (27 200 USD) до 1 000 000 (272 000 USD).

Сумма штрафа умножается на количество работников, задействованных в фиктивном трудоустройстве.

Поправки гласят, что в случае трудовых споров и несогласия с решением, вынесенным Министерством человеческих ресурсов и эмиратизации для разрешения спора, дело должно быть передано в суд первой инстанции, а не в апелляционный суд.

В соответствии с положениями настоящего закона суд отказывается от рассмотрения любых исков, поданных по истечении 2-х лет с момента прекращения трудовых отношений.

Кроме того, новый закон предусматривает, что уголовное преследование за фиктивное трудоустройство, включая мошенническую эмиратизацию, может быть возбуждено только по запросу министра людских ресурсов и эмиратизации или его уполномоченного представителя.

Закон также наделяет Министерство полномочиями урегулировать такие дела по просьбе работодателя до вынесения судебного приговора при условии, что работодатель выплатит не менее 50% минимального оговоренного штрафа и вернет Правительству все финансовые стимулы, полученные его фиктивными сотрудниками.

Кроме того, согласно новому закону, апелляционные суды должны передавать все запросы, споры и жалобы, касающиеся регулирования трудовых отношений, в их нынешнем состоянии, в компетентный суд первой инстанции, начиная с даты введения в действие положений данного декрета-закона, за исключением споров, которые были рассмотрены или отложены для вынесения судебного решения в ОАЭ.

По материалам Arabian Business

#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)#трудовые отношения
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)#трудовые отношения