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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Обновлено:
Created: 01-01-1970

Швейцария проводит консультации по государствам-партнерам для автоматического обмена информацией о криптоактивах

На своем заседании 14 августа Федеральный Совет инициировал консультации по определению государств-партнеров для автоматического обмена информацией (AEOI) о криптоактивах.

Ольга Кутяева
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Федеральный Совет хочет использовать законопроект для определения того, с какого момента Швейцария должна автоматически обмениваться информацией о криптоактивах и с какими государствами-партнерами. Процедура консультаций завершится 15 ноября.

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В мае 2024 года Федеральный Совет инициировал консультации по расширению международного автоматического обмена информацией по налоговым вопросам (AEOI). Расширение включает в себя, в частности, новый AEOI, касающийся криптоактивов, и должно вступить в силу 1 января 2026 года. Консультации продлятся до 6 сентября.

В данном законопроекте Федеральный Совет предлагает, какие из 111 государств и территорий, с которыми Швейцария активировала AEOI, должны автоматически обмениваться информацией о криптоактивах с 2026 года, а с какими государствами-партнерами AEOI в отношении криптоактивов может быть реализовано позднее. Фактический обмен будет осуществляться только в том случае, если государства-партнеры заинтересованы в обмене информацией со Швейцарией и если они соответствуют требованиям Рамочной программы ОЭСР по отчетности о криптоактивах.

До начала автоматического обмена данными о криптоактивах Федеральный Совет также проверит, продолжают ли государства-партнеры, с которыми был активирован AEOI, выполнять требования стандарта. В связи с этим механизм проверки в будущем будет распространяться и на AEOI в отношении криптоактивов, что потребует полного пересмотра федерального постановления 2017 года.

По материалам The Federal Council

#автоматический обмен#цифровые активы#Швейцария
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#автоматический обмен#цифровые активы#Швейцария