сегодня в 14:55

Польша вводит схему учета на кассовой основе для квалифицированных предпринимателей

Совет министров утвердил схему «Кассовый НДФЛ» для индивидуальных предпринимателей с запланированной датой вступления в силу 1 января 2025 года.

Необязательная схема позволяет использовать кассовый метод учета квалифицированным предпринимателям, которые будут платить НДФЛ только после фактического получения оплаты за поставленные товары или оказанные услуги и будут вычитать расходы на получение доходов после осуществления оплаты за полученные товары и услуги.

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Схема будет доступна предпринимателям, которые ведут предпринимательскую деятельность исключительно самостоятельно, если их доход от этой деятельности в предыдущем налоговом году не превысил сумму, соответствующую эквиваленту 250 000 евро. Она также будет доступна предпринимателям, которые начинают вести предпринимательскую деятельность.