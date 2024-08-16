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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Польша вводит схему учета на кассовой основе для квалифицированных предпринимателей

Совет министров утвердил схему «Кассовый НДФЛ» для индивидуальных предпринимателей с запланированной датой вступления в силу 1 января 2025 года.

Ксения Шилкина
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Необязательная схема позволяет использовать кассовый метод учета квалифицированным предпринимателям, которые будут платить НДФЛ только после фактического получения оплаты за поставленные товары или оказанные услуги и будут вычитать расходы на получение доходов после осуществления оплаты за полученные товары и услуги.

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Схема будет доступна предпринимателям, которые ведут предпринимательскую деятельность исключительно самостоятельно, если их доход от этой деятельности в предыдущем налоговом году не превысил сумму, соответствующую эквиваленту 250 000 евро. Она также будет доступна предпринимателям, которые начинают вести предпринимательскую деятельность.

По материалам orbitax.com

#бухгалтерский учет#подоходный налог (НДФЛ)#Польша
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#бухгалтерский учет#подоходный налог (НДФЛ)#Польша