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Правительство Румынии одобрило приостановку действия налогового соглашения с Россией

14 августа Правительство Румынии утвердило меморандум о приостановлении действия налогового соглашения с Россией от 27 сентября 1993 года.

8 августа 2023 года Россия приостановила применение некоторых статей налоговых соглашений с 38 недружественными странами, включая соглашение с Румынией.

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Приостановление действия договора с Румынией вступит в силу после того, как Министерство иностранных дел официально уведомит Россию о приостановке.