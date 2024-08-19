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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Швейцария увеличит НДС для финансирования дополнительных пенсионных выплат

Федеральное министерство внутренних дел Швейцарии опубликовало пресс-релиз о недавних консультациях относительно дополнительного финансирования пенсионных выплат «13-го месяца».

Ксения Шилкина
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Данная выплата предусмотрена в рамках программы страхования по старости и на случай потери кормильца (AHV), которая была недавно одобрена и вступит в силу в 2026 году.

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Изначально рассматривались два варианта: либо увеличение взносов сотрудников, либо увеличение взносов сотрудников и НДС. Согласно пресс-релизу, большинство участников консультаций высказались за сочетание увеличения взносов сотрудников и НДС. Однако из-за более низкой, чем ожидалось, потребности в финансировании Федеральный совет теперь считает более целесообразным увеличить только НДС. Федеральный совет определит точный уровень этого увеличения осенью 2024 года и примет законопроект для рассмотрения в парламенте во время зимней сессии 2024 года.

По материалам orbitax.com

#НДС / VAT#Швейцария
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#НДС / VAT#Швейцария