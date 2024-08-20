News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежное право
Ольга Кутяева
4

На Каймановых островах вступает в силу новое законодательство о прозрачности бенефициарной собственности

7 августа Правительство Каймановых островов объявило о начале действия Закона о прозрачности бенефициарной собственности (Beneficial Ownership Transparency Act 2023) и Правила о прозрачности бенефициарной собственности (Beneficial Ownership Transparency Regulations 2024) 2024 года, которые вступили в силу с 31 июля. Закон и Правила консолидируют и усиливают режим бенефициарной собственности Каймановых островах.

Ольга Кутяева
Обсудить

С вступлением в силу Закона и Правил Каймановы острова вновь активно развивают режим AML и укрепляют свои обязательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на местном и глобальном уровнях.

Все услуги по этой теме:
Хотите зарегистрировать фонд на Каймановых Островах?
Подробнее
Необходимо организовать сабстенс на Каймановых Островах?
Подробнее

В дополнение к Закону и Правилам на веб-сайте Центрального реестра размещено Руководство по соблюдению обязательств в отношении бенефициарной собственности (Guidance on Complying with Beneficial Ownership Obligations).

В целях повышения уровня соблюдения законодательства Закон и Правила повышают эффективность и действенность системы учета бенефициарной собственности и обеспечивают ясность для всех пользователей (как частных, так и государственного сектора).

Важно отметить, что законодательство также соответствует усовершенствованной Рекомендации 24 Глобального стандарта ФАТФ, обеспечивая компетентным органам на местном и глобальном уровнях доступ к адекватной, точной и актуальной информации о бенефициарах компаний.

Заинтересованные стороны в целом положительно отреагировали на Закон, Правида и Руководство, что стало результатом обширных консультаций Министерства с представителями промышленности, общественности, правительственными партнерами и международными организациями в течение последних 3-х лет.

Представители отрасли должны приостановить подачу информации о бенефициарах в соответствии с предыдущей системой, пока Министерство не уведомит их о необходимости возобновить подачу информации в соответствии с новой системой. Правоприменение, связанное с новыми требованиями, будет приостановлено до начала следующего года.

По материалам Caiman Islands Government

#Каймановы острова#реестр бенефициаров
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Каймановы острова#реестр бенефициаров