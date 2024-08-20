На Каймановых островах вступает в силу новое законодательство о прозрачности бенефициарной собственности

7 августа Правительство Каймановых островов объявило о начале действия Закона о прозрачности бенефициарной собственности (Beneficial Ownership Transparency Act 2023) и Правила о прозрачности бенефициарной собственности (Beneficial Ownership Transparency Regulations 2024) 2024 года, которые вступили в силу с 31 июля. Закон и Правила консолидируют и усиливают режим бенефициарной собственности Каймановых островах.

С вступлением в силу Закона и Правил Каймановы острова вновь активно развивают режим AML и укрепляют свои обязательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на местном и глобальном уровнях.

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В дополнение к Закону и Правилам на веб-сайте Центрального реестра размещено Руководство по соблюдению обязательств в отношении бенефициарной собственности (Guidance on Complying with Beneficial Ownership Obligations).

В целях повышения уровня соблюдения законодательства Закон и Правила повышают эффективность и действенность системы учета бенефициарной собственности и обеспечивают ясность для всех пользователей (как частных, так и государственного сектора).

Важно отметить, что законодательство также соответствует усовершенствованной Рекомендации 24 Глобального стандарта ФАТФ, обеспечивая компетентным органам на местном и глобальном уровнях доступ к адекватной, точной и актуальной информации о бенефициарах компаний.

Заинтересованные стороны в целом положительно отреагировали на Закон, Правида и Руководство, что стало результатом обширных консультаций Министерства с представителями промышленности, общественности, правительственными партнерами и международными организациями в течение последних 3-х лет.

Представители отрасли должны приостановить подачу информации о бенефициарах в соответствии с предыдущей системой, пока Министерство не уведомит их о необходимости возобновить подачу информации в соответствии с новой системой. Правоприменение, связанное с новыми требованиями, будет приостановлено до начала следующего года.