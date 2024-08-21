сегодня в 10:58

Саудовская Аравия призывает компании представить налоговые декларации или им грозят штрафы

Налоговые органы Саудовской Аравии призывают компании представить налоговые декларации до конца месяца или они могут столкнуться с крупными штрафами.

Управление по закяту, налогам и таможне (ZATCA) призвало компании, облагаемые налогом на добавленную стоимость (НДС), чьи годовые поставки товаров и услуг превышают SAR 40 000 000 (USD 10 700 000), представить свои налоговые декларации за июль не позднее 31 августа.

ZATCA призывает компании своевременно подавать налоговые декларации через веб-сайт или мобильное приложение ZATCA, чтобы избежать штрафа за несвоевременную подачу декларации.

Штрафы варьируются от 5% до 25% от суммы налога, подлежащей уплате.

Предприятия, желающие получить дополнительную информацию об НДС, могут связаться с ZATCA по телефону или посредством электронной почты.