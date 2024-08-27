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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Венесуэла предоставляет временное освобождение от налога для кооперативных объединений

12 августа 2024 года Венесуэла опубликовала Указ № 4.976 в Официальном вестнике, который предусматривает введение освобождения от подоходного налога для кооперативных объединений с доходов, полученных в Венесуэле.

Ксения Шилкина
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Освобождение действует в течение одного года, начиная с 12 августа 2024 года, включая текущий финансовый год, и может быть продлено еще на один год. Чтобы получить право, кооперативное объединение должно обновить свой регистрационный номер налогоплательщика (RIF), предоставив сертификат соответствия, выданный Национальным управлением кооперативов, и должно соблюдать стандартные требования Закона о подоходном налоге, включая подачу ежегодной декларации о подоходном налоге. В случае, если кооперативное объединение несет убытки от освобожденной деятельности, убытки не могут быть перенесены. Несоблюдение требований приведет к потере льготы по освобождению.

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По материалу orbitax.com

#корпоративный налог#налоговые льготы
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Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#корпоративный налог#налоговые льготы