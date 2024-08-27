Венесуэла предоставляет временное освобождение от налога для кооперативных объединений

Освобождение действует в течение одного года, начиная с 12 августа 2024 года, включая текущий финансовый год, и может быть продлено еще на один год. Чтобы получить право, кооперативное объединение должно обновить свой регистрационный номер налогоплательщика (RIF), предоставив сертификат соответствия, выданный Национальным управлением кооперативов, и должно соблюдать стандартные требования Закона о подоходном налоге, включая подачу ежегодной декларации о подоходном налоге. В случае, если кооперативное объединение несет убытки от освобожденной деятельности, убытки не могут быть перенесены. Несоблюдение требований приведет к потере льготы по освобождению.