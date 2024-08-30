Интерпол готовится к запуску «серебряного уведомления» для отслеживания доходов от преступлений

Интерпол готовится запустить новое «серебряное уведомление» с конкретной целью отслеживания и возврата преступных активов, в частности виртуальных валют.

Интерпол уже имеет в своем распоряжении обширный набор уведомлений, которые он может направлять в полицию 196 стран-членов для координации усилий в международных и межюрисдикционных расследованиях. Типы уведомлений имеют цветовую кодировку в зависимости от их назначения, наиболее распространенным является красное уведомление, направленное на поиск и арест разыскиваемых преступников или подозреваемых. Существуют также желтые, синие, черные, зеленые, оранжевые и фиолетовые уведомления, а также специальное уведомление для юридических и физических лиц, являющихся объектами санкций со стороны комитетов Совета Безопасности ООН.

Все услуги по этой теме:

Защита активов через владение иностранной компанией. Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами. Имя Некорректные данные Телефон Некорректные данные E-mail Некорректные данные Ваш вопрос (не обязательно) Заказать экспертную оценку Нажимая кнопку «Заказать экспертную оценку»,

Вы соглашаетесь на обработку персональных данных

в соответствии с условиями политики конфиденциальности или напишите нам в мессенджере

В связи с появлением виртуальных активов как средства сокрытия преступных доходов Интерпол в 2015 году придумал идею серебряного уведомления. Серебряное уведомление призвано усовершенствовать механизмы международного сотрудничества в области розыска и возвращения активов, в частности за счет улучшения обмена информацией и создания новых правовых и оперативных инструментов. Оно будет использоваться как средство «отслеживания преступников, финансистов терроризма и других лиц, использующих виртуальные валюты, такие как биткойн, для перемещения и хранения незаконных средств, вне досягаемости правоохранительных и других органов. Потребность в новом типе уведомлений была признана насущной, поскольку на тот момент, по оценкам, правоохранительные органы перехватывали лишь 3-5% глобальных незаконных финансовых потоков.

Проект оставался бездействующим до 2022 года, когда Интерпол назначил рабочую группу экспертов для оценки различных предложений, касающихся обмена финансовой информацией, а также отслеживания и возвращения преступных активов. В декабре 2023 года Генеральная ассамблея Интерпола одобрила запуск пилотной схемы для проверки ее ценности. Начало пилотной программы запланировано на январь 2025 года, а ее продолжительность составит 2 года.

Интерпол уже начал повышать осведомленность общественности о своем предстоящем участии в возвращении активов. В мае 2024 года он выпустил совместное заявление с ФАТФ, в котором говорится, что странам необходимо «срочно активизировать свои усилия по борьбе с огромными незаконными доходами, получаемыми транснациональной организованной преступностью». В призыве к действиям, поддержанном Управлением ООН по наркотикам и преступности, говорится, что глобальная финансовая целостность «имеет решающее значение для финансовой стабильности, инклюзивности, а также для мира и безопасности», и содержится требование ускорить прогресс в области политических реформ и наращивания потенциала в преддверии Конгресса ООН по преступности 2026 года.