News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
2

Великобритания продлевает схему Enterprise Investment Scheme (EIS) и схему Venture Capital Trust (VCT) на 10 лет

Недавно Министерство финансов Великобритании объявило о продлении схемы Enterprise Investment Scheme (EIS) и схемы Venture Capital Trust (VCT) на 10 лет до 5 апреля 2035 года.

Ксения Шилкина
Обсудить

Правительство продлевает две ведущие инвестиционные схемы на 10 лет с апреля 2025 года по апрель 2035 года в рамках своего неустанного стремления к росту.

Все услуги по этой теме:
Хотите зарегистрировать компанию в Великобритании (LLP)?
Подробнее
Хотите зарегистрировать компанию в Великобритании с действующим офисом?
Подробнее
Хотите зарегистрировать компанию в Великобритании (Ltd)?
Подробнее
Нужна готовая компания в Великобритании?
Купить
Получить консультацию по международному налогообложению.
Подробнее
Налоговая система Великобритании: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Налоговая система Великобритании: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Где ниже налоги: Кипр, Гонконг, Великобритания?
Узнать

Продления будут поддерживать стартапы и предпринимателей, чтобы помочь им расти и восстанавливать Великобританию.

Изменение будет основываться на более чем 41 млрд фунтов стерлингов инвестиций, полученных за 30 лет.

Тысячи предпринимателей и стартапов получат выгоду от продления двух ведущих государственных инвестиционных схем, которые помогут им вырастить экономику и восстановить Британию.

Схемы предназначены для поощрения инвестиций в новые или молодые компании с помощью налоговых льгот, поощрения инноваций, создания рабочих мест и стимулирования экономического роста.

Обе схемы предлагают инвесторам стимулы в виде льготы по авансовому подоходному налогу до 30% и освобождение от налога на прирост капитала с любой прибыли, полученной после продажи акций.

EIS, введенная в 1994 году, предлагает налоговые льготы физическим лицам, которые инвестируют в новые акции в квалифицированных компаниях, в которых инвесторы могут инвестировать до 1 миллиона фунтов стерлингов или 2 миллионов фунтов стерлингов, если акции принадлежат наукоемким компаниям, которые сосредоточены на исследованиях и разработках.

Впервые представленные в 1995 году, VCT — это компании, котирующиеся на фондовой бирже Великобритании, которые инвестируют в торговые компании на ранней стадии от имени людей, что позволяет людям инвестировать до 200 000 фунтов стерлингов в год в новые акции VCT. Дивиденды, полученные от VCT, также не облагаются налогом.

Обе схемы уже добились значительного успеха: с момента запуска EIS в 1994 году через схемы было привлечено более 41 млрд фунтов стерлингов. Схемы продолжают генерировать огромные объемы инвестиций: в 2022–2023 годах через схемы было привлечено 2,9 млрд фунтов стерлингов, а 1280 компаний впервые воспользовались EIS за этот период.

Казначейство приняло правила для их реализации, которые вступили в силу.

По материалу orbitax.com

#Великобритания#налоговые льготы
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Великобритания#налоговые льготы