Великобритания продлевает схему Enterprise Investment Scheme (EIS) и схему Venture Capital Trust (VCT) на 10 лет

Недавно Министерство финансов Великобритании объявило о продлении схемы Enterprise Investment Scheme (EIS) и схемы Venture Capital Trust (VCT) на 10 лет до 5 апреля 2035 года.

Правительство продлевает две ведущие инвестиционные схемы на 10 лет с апреля 2025 года по апрель 2035 года в рамках своего неустанного стремления к росту.

Все услуги по этой теме:

Продления будут поддерживать стартапы и предпринимателей, чтобы помочь им расти и восстанавливать Великобританию.

Изменение будет основываться на более чем 41 млрд фунтов стерлингов инвестиций, полученных за 30 лет.

Тысячи предпринимателей и стартапов получат выгоду от продления двух ведущих государственных инвестиционных схем, которые помогут им вырастить экономику и восстановить Британию.

Схемы предназначены для поощрения инвестиций в новые или молодые компании с помощью налоговых льгот, поощрения инноваций, создания рабочих мест и стимулирования экономического роста.

Обе схемы предлагают инвесторам стимулы в виде льготы по авансовому подоходному налогу до 30% и освобождение от налога на прирост капитала с любой прибыли, полученной после продажи акций.

EIS, введенная в 1994 году, предлагает налоговые льготы физическим лицам, которые инвестируют в новые акции в квалифицированных компаниях, в которых инвесторы могут инвестировать до 1 миллиона фунтов стерлингов или 2 миллионов фунтов стерлингов, если акции принадлежат наукоемким компаниям, которые сосредоточены на исследованиях и разработках.

Впервые представленные в 1995 году, VCT — это компании, котирующиеся на фондовой бирже Великобритании, которые инвестируют в торговые компании на ранней стадии от имени людей, что позволяет людям инвестировать до 200 000 фунтов стерлингов в год в новые акции VCT. Дивиденды, полученные от VCT, также не облагаются налогом.

Обе схемы уже добились значительного успеха: с момента запуска EIS в 1994 году через схемы было привлечено более 41 млрд фунтов стерлингов. Схемы продолжают генерировать огромные объемы инвестиций: в 2022–2023 годах через схемы было привлечено 2,9 млрд фунтов стерлингов, а 1280 компаний впервые воспользовались EIS за этот период.

Казначейство приняло правила для их реализации, которые вступили в силу.