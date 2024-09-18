Литва прекращает действие налогового соглашения с Россией

16 сентября президент Литвы Гитанас Науседа утвердил и передал в парламент законопроект о прекращении действия налогового соглашения с Россией (от 29 июня 1999 года).
Расторжение соглашения Литвой последовало за приостановкой Россией действия ряда положений документа в августе 2023 года.
Согласно условиям соглашения, уведомление о прекращении его действия должно быть направлено не менее чем за 6 месяцев до окончания календарного года, чтобы прекращение действия соглашения вступило в силу с начала следующего календарного года. Таким образом, самое раннее, когда соглашение может быть официально прекращено, - это 1 января 2026 года.
По материалам Orbitax
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь