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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Литва прекращает действие налогового соглашения с Россией

16 сентября президент Литвы Гитанас Науседа утвердил и передал в парламент законопроект о прекращении действия налогового соглашения с Россией (от 29 июня 1999 года).

Ольга Кутяева
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Расторжение соглашения Литвой последовало за приостановкой Россией действия ряда положений документа в августе 2023 года.

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Согласно условиям соглашения, уведомление о прекращении его действия должно быть направлено не менее чем за 6 месяцев до окончания календарного года, чтобы прекращение действия соглашения вступило в силу с начала следующего календарного года. Таким образом, самое раннее, когда соглашение может быть официально прекращено, - это 1 января 2026 года.

По материалам Orbitax

#Литва#налоговое соглашение#Россия#соглашение об избежании двойного налогообложения
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Литва#налоговое соглашение#Россия#соглашение об избежании двойного налогообложения