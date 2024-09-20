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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Правительство Словакии одобрило ряд налоговых мер, включая изменение налоговых ставок и новый налог на финансовые операции

18 сентября Правительство Словацкой Республики одобрило законопроект о введении ряда налоговых мер.

Ольга Кутяева
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Некоторые из основных мер включают:

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  • увеличение ставки корпоративного налога с 21% до 22% для налогоплательщиков с налогооблагаемым доходом, превышающим 5 млн EUR;
  • снижение пониженной ставки корпоративного налога для малых налогоплательщиков с 15% до 10%, а также увеличение порога налогооблагаемого дохода для пониженной ставки с 60 000 EUR до 100 000 EUR;
  • увеличение стандартной ставки НДС с 20% до 23%;
  • увеличение пониженной ставки НДС с 10% до 19% (ставка 5% сохраняется), а также пересмотр товаров и услуг, облагаемых по пониженным ставкам;
  • увеличение специальных сборов с энергетических компаний, нефтеперерабатывающих заводов и операторов мобильной связи; введение налога на финансовые операции, осуществляемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, со ставками от 0,35% до 0,8% в зависимости от типа операций, при этом на некоторые операции устанавливается предельный размер налога на одну операцию;
  • увеличение максимальной базы для отчислений на социальное страхование работников в 7 раз от средней минимальной заработной платы до 11 раз; и
  • снижение ставки налога у источника на дивиденды, выплачиваемые физическим лицам, с 10% до 7%.

По материалам Orbitax

#налог на прибыль (Corporation Tax)#НДС / VAT#Словакия
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налог на прибыль (Corporation Tax)#НДС / VAT#Словакия