ОАЭ арестовали активы на сумму 639 млн долларов за нарушение правил отмывания денег

ОАЭ добиваются значительных успехов в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, поскольку в прошлом году за нарушения правил были арестованы активы на сумму более 2,348 млрд дирхамов (639 млн долларов).

Хамид Аль Зааби, генеральный секретарь Национального комитета по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием незаконных организаций (National Committee for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and Financing of Illegal Organisations, NAMLCFTC), подчеркнул значительный прогресс ОАЭ в борьбе с финансовыми преступлениями.

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Выступая в кулуарах ежегодного заседания Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег 2024 (APG) и Форума технической помощи и обучения, прошедшего в Абу-Даби, Аль-Зааби рассказал о недавних поправках к законам о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Эти поправки укрепили национальную систему устойчивости и повысили ее эффективность в борьбе с возникающими угрозами, укрепив позиции ОАЭ как ведущего международного финансового и коммерческого центра.

В 2023 году ОАЭ наложили штрафы на сумму более 254 млн дирхамов (69 млн долларов), связанные с отмыванием денег, и арестовали активы на сумму более 2,348 млрд дирхамов (639 млн долларов) за нарушение практики и процедур борьбы с отмыванием денег.

Он заявил, что Центральный банк ОАЭ провел более 115 проверок на местах, наложив штрафы на сумму почти 113 млн дирхамов (31 млн долларов) в прошлом году, а Министерство экономики провело 3 371 проверку на местах, наложив штрафы на сумму 101 млн дирхамов (27 млн долларов) в 2023 году.

Хамид Аль Зааби сообщил, что ОАЭ подписали 45 договоров о взаимной правовой помощи в соответствии с усилиями, предпринятыми Министерством юстиции, а в 2024 и 2025 годах планируется подписать новые договоры о взаимной правовой помощи.