News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежное право
Ольга Кутяева
3

ОАЭ арестовали активы на сумму 639 млн долларов за нарушение правил отмывания денег

ОАЭ добиваются значительных успехов в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, поскольку в прошлом году за нарушения правил были арестованы активы на сумму более 2,348 млрд дирхамов (639 млн долларов).

Ольга Кутяева
Обсудить

Хамид Аль Зааби, генеральный секретарь Национального комитета по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием незаконных организаций (National Committee for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and Financing of Illegal Organisations, NAMLCFTC), подчеркнул значительный прогресс ОАЭ в борьбе с финансовыми преступлениями.

Все услуги по этой теме:
Хотите зарегистрировать компанию в ОАЭ?
Подробнее
Хотите редомицилировать компанию с Белиза в ОАЭ?
Подробнее
Нужна резидентская виза в ОАЭ?
Подробнее
Хотите открыть банковский счет в ОАЭ?
Подробнее

Выступая в кулуарах ежегодного заседания Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег 2024 (APG) и Форума технической помощи и обучения, прошедшего в Абу-Даби, Аль-Зааби рассказал о недавних поправках к законам о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Эти поправки укрепили национальную систему устойчивости и повысили ее эффективность в борьбе с возникающими угрозами, укрепив позиции ОАЭ как ведущего международного финансового и коммерческого центра.

В 2023 году ОАЭ наложили штрафы на сумму более 254 млн дирхамов (69 млн долларов), связанные с отмыванием денег, и арестовали активы на сумму более 2,348 млрд дирхамов (639 млн долларов) за нарушение практики и процедур борьбы с отмыванием денег.

Он заявил, что Центральный банк ОАЭ провел более 115 проверок на местах, наложив штрафы на сумму почти 113 млн дирхамов (31 млн долларов) в прошлом году, а Министерство экономики провело 3 371 проверку на местах, наложив штрафы на сумму 101 млн дирхамов (27 млн долларов) в 2023 году.

Хамид Аль Зааби сообщил, что ОАЭ подписали 45 договоров о взаимной правовой помощи в соответствии с усилиями, предпринятыми Министерством юстиции, а в 2024 и 2025 годах планируется подписать новые договоры о взаимной правовой помощи.

По материалам Arabian Business

#борьба с отмыванием (AML)#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#борьба с отмыванием (AML)#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)