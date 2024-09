ОАЭ арестовали активы на сумму 639 млн долларов за нарушение правил отмывания денег

Хамид Аль Зааби, генеральный секретарь Национального комитета по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием незаконных организаций (National Committee for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and Financing of Illegal Organisations, NAMLCFTC), подчеркнул значительный прогресс ОАЭ в борьбе с финансовыми преступлениями.