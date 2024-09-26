Совет министров Испании утвердил законодательство DAC8

Министерство финансов Испании выпустило релиз, в котором сообщается, что 17 сентября Совет министров утвердил законодательство для реализации новых обязательств по отчетности и должной осмотрительности для поставщиков услуг криптоактивов в соответствии с Директивой Совета (ЕС) 2023/2226 от 17 октября 2023 года (DAC8).

Одобренная Европейским Cоветом в октябре 2023 года, DAC8 вводит новые правила отчетности и обмена информацией, касающиеся операций с криптоактивами.

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Государства - члены ЕС должны принять и опубликовать законы, нормативные акты и административные положения, необходимые для соблюдения DAC8, до 31 декабря 2025 года, а в целом применять их с 1 января 2026 года, хотя некоторые положения не будут применяться до 1 января 2028 года.