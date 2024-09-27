Регистрация компании в Черногории и получение ВНЖ & разрешения на работу Материал редакции

Популярность Черногории как направления для развития нового и расширения существующего бизнеса иностранных предпринимателей в последнее время значительно увеличилась. Черногория на настоящий момент не входит в состав Европейского Союза и, соответственно, не обязана следовать регламентам, постановлениям и директивам ЕС, что, в текущем режиме постоянно разрастающихся санкционных ограничений, безусловно, делает Черногорию крайне привлекательной для российского бизнеса.

Наиболее популярной организационно-правовой формой для среднего и крупного бизнеса в Черногории является компания с ограниченной ответственностью (Društvo s ograničenom odgovornošću, D.O.O.). Малый бизнес предпочитает работать через открытие ИП (Preduzetnik). Обе эти организационно-правовые формы доступны для иностранцев и позволяют получить вид на жительство и разрешение на работу в Черногории (Privremeni boravak). Подробнее про ВНЖ через трудоустройство в D.O.O. расскажем в этой статье.

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Требования к структуре компании, уставному капиталу

D.O.O. можно зарегистрировать с одним учредителем и директором (могут совпадать). Максимальное количество учредителей для D.O.O. – 30 лиц.

Важно отметить, что черногорское законодательство не накладывает ограничений на страны гражданства и резидентства директоров или акционеров D.O.O., т.е. в качестве директора или акционера могут выступать иностранные граждане и резиденты любой зарубежной страны.

Законом о компаниях Черногории (Zakon o privrednim društvima) предусмотрена возможность регистрации компании с минимальным уставным капиталом в размере 1 EUR. При таком размере уставного капитала не требуется производить оплату УК на этапе регистрации компании. В остальных случаях в процессе регистрации компании будет необходимо оплатить УК на специальный счёт компании, открытый в местном банке (что может быть затруднительно на этапе, пока у директора или акционера компании нет ВНЖ Черногории).

Процедура регистрации компании в Черногории

Базовый список документов и сведений, которые потребуются для регистрации компании с иностранным директором и учредителем в Черногории следующий:

Копии паспортов всех участников Компании, с нотариально заверенным переводом на сербохорватский язык; Копии паспортов представителей Компании (например, директоров) и информация о наличии или отсутствии каких-либо ограничений их полномочий;

Подробная информация о планируемой хозяйственной деятельности Компании вместе с подобранными кодами деятельности в соответствии с местным классификатором;

Регистрационный адрес компании в Черногории (договор аренды офиса предоставлять не требуется);

Желаемое название Компании (при этом можно выбрать два вида названия: краткое и полное);

При удалённом формате регистрации, доверенность на местного агента (с нотариально заверенной подписью учредителя Компании);

Проект Устава Компании;

Размер Уставного капитала.



Черногория является участницей Гаагской Конвенции 1961 года, упрощающей процесс легализации документов для стран-участниц Конвенции путём проставления штампа «Апостиль», однако апостилировать выпущенные в РФ документы для Черногории не требуется ввиду наличия двустороннего Соглашения между РФ и Черногорией о взаимном признании официальных документов.

Регистрация компании в Черногории осуществляется Центральным регистром. Срок рассмотрения заявления на регистрацию компании обычно составляет 5-7 рабочих дней.

После регистрации Компания также получает налоговый номер (PIB – poreski identifikacioni broj).

Постановка Компании на учёт в налоговых органах Черногории является обязательной.

Получение ВНЖ и разрешения на работу в Черногории

Получить ВНЖ и разрешение на работу в связи с регистрацией компании в Черногории может её директор.

Для оформления документов потребуется личный визит в Черногорию. Въезд в страну при этом возможен по общим правилам (без оформления специального разрешения на въезд с целью последующего оформления ВНЖ, как это бывает в некоторых иных юрисдикциях).

ВАЖНО: Не стоит забывать, что при въезде для туристических целей каждый турист обязан в течение 24 часов с момента въезда зарегистрироваться в полиции или туристическом бюро по месту своего проживания в Черногории. В отсутствии должной регистрации полиция Черногории не сможет принять заявление на получение ВНЖ и разрешения на работу, и придётся выезжать из Черногории, чтобы въехать в страну повторно и должным образом зарегистрироваться (за отсутствие своевременной миграционной регистрации по итогам первого въезда придётся также оплатить штраф).

Базовый список документов, которые потребуются для оформления ВНЖ и разрешения на работу (помимо учредительных документов Компании):

Паспорт заявителя; Справка об отсутствии судимости;

Аттестат или Диплом об образовании;

Договор аренды жилья в Черногории (или свидетельство о праве собственности на жилую недвижимость в Черногории).



Диплом о среднем или высшем образовании обязательно предоставляется с Приложением к диплому (вкладышем с оценками). Стоит закладывать время на нострификацию диплома (признание образовательного документа иностранного государства). Официальный срок рассмотрения вопроса о нострификации иностранных образовательных документов в Черногории составляет 30 дней со дня подачи заявления на признание диплома.

Срок рассмотрения заявления о получении ВНЖ и разрешения на работу на практике составляет от 15 до 30 дней.

Открытие счёта в банке и работа со счетами

В Черногории работает около 11 банковских структур. Из них один банк – Prva banka – имеет черногорского собственника, в то время как остальные банки имеют иностранные корни.

Открытие счетов в большинстве банков возможно только при личном визите в отделение банка. При отсутствии дополнительных вопросов со стороны комплаенса банка, открыть счёт в местном банке на черногорскую компанию с директором, который имеет ВНЖ и разрешение на работу в Черногории, возможно в течение 1 недели. Все черногорские банки позволяют управлять счётом посредством интернет-банка.

Если компания изначально регистрировалась с уставным капиталом в 1 EUR, после открытия банковского счёта, при желании, компания может увеличить размер своего уставного капитала, подав соответствующее решение в Центральный регистр, и внести оплату УК на открытый банковский счёт.

Отчётность черногорской компании

Все черногорские компании должны вести хозяйственные книги, которые включают в себя журнал операций, главную бухгалтерскую книгу и вспомогательные записи, и готовить ежегодную финансовую отчётность. Финансовая отчётность составляется на 31 декабря отчётного года и подлежит подаче в государственные органы (в бумажном и электронном видах) не позднее 31 марта года, следующего за отчётным годом.

Средние и крупные компании должны также аудировать свою финансовую отчётность и подавать её в государственные органы с приложением аудиторского заключения.

Подробнее про требования к отчётностям черногорских компаний и возможные послабления для некрупных компаний можно почитать здесь:

Бизнес-иммиграция в Черногорию – хорошая опция для тех предпринимателей, которые хотели бы сменить страну проживания, а также достаточно оперативно и без чрезмерных затрат открыть своё дело или перенести существующий бизнес в европейскую страну, открытую для иностранных (в том числе, российских) инвестиций. отвечает Татьяна Краснова Старший юрисконсульт GSL Law & Consulting

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